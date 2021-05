Unghie perfette, riflessologia e massaggi: i migliori esperti nel trattare mani e piedi

3' di lettura

Quali sono i centri migliori per manicure e pedicure, estetiche o curative in giro per il mondo? Ciascuno di questi indirizzi è garantito dal passaparola di esperti e celeb.

NAILS BY MEI, New York

Quando si tratta di nail art, Mei Kawajiri, manicurista giapponese di New York, è un vero talento. Ha creato disegni divertenti e massimalisti per le sfilate di Marc Jacobs e Alexander Wang e ha curato i look delle sorelle Hadid e di Ariana Grande, ma sa realizzare anche una manicure essenziale ed elegante. Non c'è niente che non riesca a fare, ed è sempre richiestissima. @nailsbymei

DRY BY, Londra

Quando, qualche anno fa, in Mortimer Street ha aperto questo elegante e moderno nail & hair salon, tutti gli altri nail bar si sono dovuti adeguare. Le più informate chiedono di Andrea (anche se tutti gli specialisti sono bravissimi), che eccelle nelle classiche manicure e pedicure (da 42 £), come nella nail art e nelle nail extension (da 90 £). Date un occhio alle sue collaborazioni con beauty influencer come Alex Steinherr, sempre attraenti e sofisticate. 74 Mortimer St, W1; dryby.co.uk