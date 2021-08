Unghie protagoniste dell’estate

3' di lettura

Le unghie sempre più protagoniste, non solo in inverno, ma soprattutto in estate. La richiesta è di unghie colorate, vivaci, con disegni grafici per esprimere la propria personalità. Negli ultimi mesi, gli smalti in gel per unghie sono stati tra i dieci prodotti più cercati nelle vendite online, secondo i dati della società Witalier, raggiungendo il 6 per cento. Va però precisato che gli smalti hanno registrato una lieve flessione, rispetto allo stesso periodo del 2020, dovuto al fatto che molte consumatrici, con la riapertura dei parrucchieri e centri estetici hanno preferito farsi fare le unghie dall'estetista.

Ma quali sono le unghie più richieste? «I toni più in voga quest’estate sono il rosa cipria, il beige, il bianco-latte, il beige rosato trasparente e naturalmente i sempre eleganti nude e il rosso ciliegia - dice Rosiane Trindade, titolare del Brazialian Beauty Center di Milano -. Alcune clienti amano anche i design dettagliati, un modo per esprimere la loro personalità o il mood del momento. Unghie stravaganti che si rifanno agli anni Ottanta e Novanta, ma perfettamente curate e soprattutto sane. La forma dell'unghia? Dipende dalla mano, se è affusolata può sfoggiare qualsiasi tipo di forma anche quella squadrata, se la mano è un più “cicciottella” meglio scegliere una forma allungata, la classica mandorla. Quest'anno vanno molto le unghie a stiletto, loro forma a punta ed allungata rende la mano particolarmente affusolata e sensuale, ma io le consiglio alle ragazze».

Un arcobaleno di colori

L'offerta di colori è ampia: dai flou più accessi alle nuance pastello, design ricercarti che passano dalle texture animalier fino ai decori ispirati alla moda e alla natura. Il brand Opi, che quest'anno festeggia i 40 anni, dedica ogni sua collezione a una città, questa volta ha scelto Malibu, la spiaggia più famosa di Los Angeles. Nella collezione troviamo 12 tonalità ispirate al tramonto e al mare, color calendula, albicocca, rosa scintillante fino al color castagna, il blu dell'oceano, il marrone bronze e il cacao. Passione Unghie, brand italiano, propone la linea Fluo Cat's Eyes , colori fluo ai pigmenti magnetici dell’effetto “occhi di gatto”. Il risultato è una nail art brillante e cangiante, molto evidente alla luce del sole. L'effetto cangiante è reso possibile grazie all’utilizzo del magnete che permette di creare riflessi unici e luminosi da sfoggiare sotto il sole. A ciò si aggiungono le nuove strisce olografiche Holo Strip da applicare sullo smalto semipermanente per un tocco glam e cangiante a qualsiasi manicure.

Unghie belle e sane

Lavaggi frequenti con il gel antibatterico, non indossare i guanti quando si svolgono i lavori domestici, l'esposizione solare senza usare un spf anche su questa zono, sono tutti comportamenti che rovinano le nostre mani. «La soluzione più semplice è quella di mantenere una corretta idratazione, con creme ricche di attivi molto nutrienti, come il burro di Karitè e olio di Jojoba - precisa Rosiane Trinade -. La crema va applicata con costanza, quotidianamente, e se occorre un trattamento d'urto, si può ricorrere a un impacco con i guanti idratanti che dopo circa mezz'ora lasciano la pelle morbida e setosa. Non vanno dimenticate le unghie, per un'azione ristrutturante è utile applicare un olio di ricino e d'oliva in grado di renderle più forti e allo stesso tempo di agire sulle cuticole rendendole più morbide. In commercio si trovano smalti curativi con attivi come l'acido l'acido ialuronico cationico e la cheratina».

E aggiunge: «Se le unghie sono particolarmente rovinate è consigliato assumere degli integratori, per circa un mese, a base di ferro, selenio, zinco e aminoacidi. Infine io consiglio la capillaroscopia, è un esame molto importante per comprendere lo stato di salute non solo delle unghie ma anche della persona. L'esame, valutando la circolazione del sangue all'interno dell'unghia, è in grado di valutare per capire se le eventuali terapie che si stanno seguendo funzionino o meno. Per esempio è possibile rendersi conto del benessere dei capillari, della struttura architettonica dei microvasi e, più in generale, dello stato complessivo del microcircolo».