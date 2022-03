Unhcr: in sette giorni un milione di profughi. Accordo Ue su protezione temporanea ai rifugiati

In Ungheria blocco ai migranti illegali “aggressivi”

L’Ungheria ha aperto le porte ai rifugiati provenienti dall’Ucraina, ma continuerà a bloccare i migranti illegali “aggressivi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite precisando che “l’Ungheria ha già accolto più di 100mila rifugiati dall’Ucraina in meno di una settimana”. Budapest ha anche adottato regolamenti che consentono ai cittadini di Paesi terzi che studiavano o lavoravano in Ucraina “di entrare nel territorio dell’Ungheria senza motivo”, ha spiegato Szijjarto, indicando che il suo Paese “organizza trasferimenti verso gli aeroporti più vicini per consentire loro ritornare a casa.” Secondo Szijjarto “circolano false informazioni” sul fatto che i migranti illegali possano entrare nel territorio ungherese approfittando dell’afflusso di rifugiati in fuga dai combattimenti in Ucraina. “È una bugia. La verità è che non permettiamo a nessun migrante illegale di entrare nel territorio ungherese e proteggeremo sempre l’Ungheria da queste persone”, ha insistito.



Regno Unito mobilitato, al via raccolta fondi nazionale

Anche il Regno Unito, non più paese membro dell'Unione Europea, è mobilitato per l'accoglienza dei profughi ucraini. Dal 3 marzo è partita una grande raccolta nazionale di donazioni per gli aiuti umanitari in Ucraina promossa da un cartello di 15 organizzazioni fra cui la Croce Rossa britannica: in particolare a favore di sfollati e profughi. Il governo di Boris Johnson, da parte sua, si è impegnato a versare una sterlina dal bilancio pubblico per ogni sterlina che verrà donata da privati nell’ambito di questa iniziativa, e quindi a raddoppiare la somma finale, in aggiunta agli stanziamenti ordinari e a quelli straordinari da decine di milioni di sterline già messi in cantiere sul fronte umanitario. I media, frattanto, testimoniano l’afflusso di centinaia e centinaia di persone - gente comune decisa a donare qualcosa per gli ucraini - in vari punti di raccolta dell’isola: con code la cui durata, riferisce la Bbc, arrivano fino a un’ora e mezza.

Romania al lavoro su grande “Hub umanitario”

Tra i paesi Ue in prima linea nell'accoglienza degli sfollati c'è la Romania, con oltre 600 fm di confini terrestri in comune con l'Ucraina. Secondo Emil Boc, sindaco della città di Cluj-Napoca e presidente dell’associazione dei Comuni rumeni, al 2 marzo la Romania avrebbe già accolto 120mila rifugiati, 70mila dei quali hanno poi proseguito per altre destinazioni nell’Europa occidentale. Per soccorrere i i 50mila ucraini rimasti, di cui 18mila bambini piccoli, le Autorità di Bucarest stanno allestendo in tutta fretta un centro di coordinamento degli aiuti. Sarà un hub “enorme”, ha detto il presidente rumeno Klaus Iohannis, finanziato con parte dei 500 milioni di euro per gli aiuti umanitari già stanziati dal bilancio Ue, che permetterà di centralizzare e distribuire le donazioni internazionali per far fronte alla crisi umanitaria in Ucraina e, a cascata, in Moldavia, anche lei raggiunta dall'ondata di profughi.

Stato di emergenza da domani nella Repubblica Ceca

Il governo della Repubblica Ceca ha dichiarato lo stato d’emergenza a partire da domani in vista del considerevole flusso di rifugiati ucraini in arrivo dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Lo riporta la Cnn. “Lo stiamo attuando puramente per ragioni tecniche, così da poter gestire il flusso in ingresso di rifugiati”, ha spiegato il primo ministro ceco Petr Fiala. “In nessun modo questo colpirà i cittadini cechi”, ha aggiunto. Lo stato d’emergenza dura almeno 30 giorni, ma potrebbe essere prorogato se necessario dal governo.