UNI: 100 anni e molto lavoro davanti di Piero Torretta

3' di lettura

Le persone sono l'anima della democrazia e lo scopo dell'economia: a questi obiettivi si indirizza il lavoro di UNI l'Ente Italiano di Normazione che il 26 gennaio scorso ha compiuto 100 anni.

L'articolo 1 del nuovo Statuto (rinnovato la scorsa estate) recita “I principi a cui si ispira sono di affermare la dignità della Persona e tutelare i Diritti Umani fondamentali”.

La normazione UNI nei suoi cento anni di vita ha seguito, accompagnato l'evoluzione dell'economia e della società. Così se all'inizio degli anni ‘20 del secolo scorso, per rispondere alle esigenze di standardizzazione dell'industria si occupava di bulloni, dadi, filettature delle viti, tolleranze e disegno tecnico, oggi in un sistema economico e sociale che “deve” rispondere alle esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita, si occupa sempre di prodotti e servizi, ma con la persona al centro (consumatore, cittadino, lavoratore).

Le norme UNI infatti, quando i prodotti/servizi sono dichiarati conformi ad esse, garantiscono al consumatore/cittadino ciò che si aspetta: dalla qualità alla sicurezza - nell'uso e nel processo produttivo- all'accessibilità per le persone meno abili, alla salubrità (le mascherine filtranti di protezione Covid sono il caso più conosciuto), alla tutela dell'ambiente (i sacchetti della spesa marchiati UNI EN 13432, garantiscono la compostabilità e lo smaltimento nell'umido).

Ai lavoratori, grazie alla sistematica e continua collaborazione con INAIL, le norme UNI garantiscono condizioni di lavoro salubri e sicure, con impatti positivi sulla produttività, la partecipazione consapevole ai processi produttivi, il benessere dei singoli, delle loro famiglie e della società nel complesso.

Ai professionisti, infine, alla luce della Legge 4/2103 che rimanda alle norme UNI la definizione dei principi e criteri che disciplinano l'esercizio autoregolamentato delle attività professionali “non ordinistiche”, le norme danno la possibilità di qualificarsi e differenziare la propria offerta rispetto alle nuove esigenze di conoscenza, abilità e competenza che il mercato e la società hanno fatto emergere in questi ultimi anni.

La normazione nasce nell'industria e ne segue le evoluzioni verso la società. Oggi rappresenta il modo con cui tutto il sistema economico dialoga con la società, sia per il lavoro che genera, sia per le esigenze e i consumi che con il lavoro soddisfa, sia per la gestione delle nuove complessità. In questo la normazione, la sua cultura, il suo linguaggio, il suo contenuto di conoscenza, è un modo per sviluppare il rapporto, l'integrazione tra l'economia, l'ambiente, la società, le persone; uno strumento di Responsabilità Sociale.

Persone, economia e normazione, sono un trinomio sostenuto anche dal Consiglio dell'Unione Europea che lo scorso 16 novembre con la decisione “Verso un'industria europea più dinamica, resiliente e competitiva” sottolinea l'importanza:

•che tutti i beni e i servizi messi a disposizione sul Mercato Unico siano conformi alle norme tecniche europee, al fine di garantire la competitività dell'UE, la concorrenza leale e accrescere la fiducia dei consumatori;

•di un sistema europeo di normazione ben funzionante quale base per sostenere gli obiettivi della leadership tecnologica europea, in particolare per quanto riguarda le transizioni verde e digitale;

•della disponibilità di norme tecniche armonizzate che agiscano da catalizzatore della competitività, dell'innovazione e della sicurezza dei consumatori.

L'evoluzione del focus della normazione si accompagna alla sua essenza: nel 1921 era quella di “linguaggio tecnico” fortemente legato alla misurabilità dei prodotti, nel 2021 è quella di “linguaggio sociale” funzionale alla riduzione delle asimmetrie informative, alla condivisione delle conoscenze (per fare sì che qualità, sicurezza e rispetto ambientale siano la regola di qualsiasi azione sul mercato).

Da “misurare, misurare, misurare” (il motto di Lord kelvin inventore dello standard alla fine dell'800), a “cooperare, cooperare cooperare”: potrebbe essere questa la sintesi della storia UNI, la storia della normazione italiana, del suo cammino verso il ruolo di strumento dello Stato Comunità, uno strumento che sorge dal basso, un “diritto mite” che è parte del modello economico e sociale in cui - per superare le difficoltà del nuovo Secolo - allo Stato e al Mercato si affianca la Società Civile che, vivendo i bisogni delle persone, può aiutare a rispondere con idee e soluzioni alle nostre preoccupazioni.

Uno strumento che molti devono ancora scoprire perché “la normazione c'è sono ma non si vede” e contribuisce a creare “un mondo fatto bene” (come recita il claim UNI) in quanto “non fa rumore, come il lievito nel pane, ma fa crescere l'umanità”.

Buon compleanno UNI, la normazione in Italia ha molto lavoro davanti.

Presidente UNI Ente Italiano di Normazione



Loading...