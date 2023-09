Unicoop Tirreno investe su sostenibilità e territori per battere la crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cautela per evitare scossoni, sostenibilità, investimenti che guardano anche alle rinnovabili e attenzione ai territori e alle categorie più deboli. Anche perché, davanti al risultato positivo del 2022 si devono fare i conti con le previsioni di un 2023 meno confortante che, andando bene, chiuderà con un meno 6 per cento. Gli effetti della crisi e dell’inflazione si sono fatti sentire e ancora pesano, ma lo spirito che 80 anni fa ha fatto nascere la Unicoop Tirreno a Piombino non è stato tradito. E oggi la cooperativa, fondata nel 1945, presente oggi con 96 punti vendita in Toscana, Lazio ed Umbria guarda avanti con numeri di tutto rispetto senza abbandonare la cautela necessaria da adottare nei periodi più delicati.

Il bilancio dei primi nove mesi del 2023, come sottolinea il direttore generale Piero Canova, non è particolarmente confortante: «In questi mesi anche noi abbiamo registrato un calo dei consumi. Alla luce dell’aumento dei prezzi, c’è stata la tendenza dei consumatori a ridurre lo scontrino e ad acquistare solo lo stretto necessario. Abbiamo anche registrato lo spostamento verso l’acquisto di beni con prestazioni equivalenti ma che costano meno». I numeri sono eloquenti: «Considerando un’inflazione del 12% e una crescita del fatturato di Unicoop Tirreno del 5-6%, - argomenta - emerge quindi una perdita di circa il 6-7%». A compensare questa situazione la presenza di Unicoop in molte località turistiche. «Se a giugno-luglio grazie alla buona presenza degli stranieri le vendite sono state superiori allo scorso anno - aggiunge il manager -, ad agosto, più caratterizzato dalla presenza degli italiani, c’è stata una frenata». La cooperativa ha anche aderito (attraverso Coop Italia) al patto anti inflazione e rientra tra le sette grandi aziende di consumo italiane, sotto l’insegna Coop, con circa 540mila soci e 3.500 dipendenti, 842 milioni di euro di vendite lorde nel 2022. Numeri importanti, sopratutto se si tiene conto dell’andamento degli ultimi anni in cui le attività imprenditoriali hanno dovuto fronteggiare prima l’emergenza Covid poi la crisi energetica.

Piero Canova. Direttore Generale di Unicoop Tirreno

«A fine 2022 la Cooperativa ha registrato un utile netto consolidato di 618mila euro e un risultato di esercizio con un utile di 888mila euro - chiarisce Piero Canova, direttore generale -. Nonostante uno scenario inedito e complesso, caratterizzato da alta inflazione, rincari dei listini, costi elevati dell’energia e contrazione dei consumi, la Cooperativa ha continuato a tutelare il potere di acquisto di soci e consumatori, in linea con i suoi principi fondativi. Il margine operativo lordo consolidato si è infatti attestato a 17,7 milioni, risultando in calo rispetto ai 34,2 milioni del 2021, per effetto, tra l’altro, dell’incremento del costo delle bollette energetiche, salite in un anno da 9 milioni di euro a quasi 18 milioni, e della scelta della Cooperativa di assorbire una parte dell’aumento inflattivo per contenerne l’impatto sui consumatori».

In mezzo poi una serie di iniziative che valgono 40,5 milioni di euro e che hanno previsto «sconti, promozioni e punti legati alla spesa», con una crescita rispetto al 2021 quando le iniziative si sono fermate a 39,6 milioni. «Questa cifra - aggiunge il direttore -, sommata a quelle delle promozioni non esclusive, raggiunge circa 77 milioni di euro». Non meno importanti gli investimenti, pari a 21 milioni di euro, «con una crescita del 27 per cento rispetto allo scorso anno» con una buona fetta per interventi di rinnovamento, ammodernamento e sostenibilità.

Nel panorama economico finanziario, in cui il patrimonio cresce del 2 per cento e raggiunge un valore di 264,1 milioni di euro, c’è il capitolo “prestito sociale” che vale 571,9 milioni di euro.