Unicorni, il club delle startup è diventato sempre più esclusivo nel 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo un paio d’anni di crescita intensa il mercato delle startup ha vissuto nel 2022 un ripensamento profondo. Le valutazioni in crescita smisurata e i multipli in costante aumento hanno trovato un limite nelle scelte degli investitori. E non perché manchino capitali, tutt’altro dal momento che se c’è stato un aspetto positivo nel 2022 per l’industria è stato proprio quello del fundraising, che ha superato l’intero 2021 in solo 3 trimestri. L’industria dei venture capital ha compreso che il modello...