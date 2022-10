UniCredit, nei 9 mesi utili a 4 miliardi. Riviste al rialzo le stime per il 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Unicredit archivia i primi 9 mesi dell’anno con utile che sale a 4 miliardi. Nello stesso periodo dello scorso anno il risultato era stato di 3 miliardi. L’utile del terzo trimestre è di 1,7 miliardi includendo la Russia (1,3 miliardi escludendo la Russia). Il consensus degli analisti prevedeva 1 miliardo.

In una nota la banca sottolinea che si tratta del settimo trimestre consecutivo di crescita record, migliori primi nove mesi e terzo trimestre da almeno un decennio, e che sono stati conseguiti «gli obiettivi su tutte le leve e tutte le aree di business, a riprova della trasformazione di UniCredit»

I numeri

Nel trimestre la banca ha registrato 1,3 miliardi di utile netto e una robusta generazione

organica di capitale di 42 pb. I ricavi totali si sono attestati a 4,5 miliardi, in rialzo dello 0,2 per cento su base trimestrale el del 4,5% su base annua. Al netto dell'impatto negativo una tantum legato al TLTRO III, i ricavi totali si sono attestati a 4,8 miliardi, in rialzo dell’11,8% su base annua, spinti dalla crescita del margine d’interesse, «grazie al contesto dei tassi d’interesse e ai proventi da attività di negoziazione che riflettono l'attività commerciale

favorevole».

I ricavi netti hanno raggiunto 4,2 miliardi, in rialzo del 6,8 per cento a/a, «rispecchiando la robusta crescita a basso assorbimento di capitale ed elevata redditività aggiustata per il rischio su tutte le aree geografiche e rispecchiando la solida qualità dell'attivo». Il margine di interesse si è attestato a 2,2 mld, in calo del 3,2 per cento su base trimestrale, a seguito dell’impatto negativo una tantum legato al TLTRO III. Al netto dell'impatto negativo una tantum legato al TLTRO III, l’andamento del margine di interesse è in crescita del 10,4 per cento su base trimestrale in tutte le divisioni, per effetto dell’aumento dei volumi e dei tassi di interesse alla clientela, che rispecchiano l’aumento dei tassi di mercato.

Il CET1 ratio di Gruppo è pari al 15,41 per cento, in calo di 32pb su base trimestrale, e include la riduzione di capitale della seconda tranche di riacquisto di azioni proprie, e con una robusta generazione organica di capitale esclusa la Russia e un contributo positivo della Russia, che compensano gli impatti derivanti dalla maturazione dei dividendi, dal quadro normativo avverso e da altre poste.