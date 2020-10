UniCredit accelera i tempi di scissione delle attività estere: ipotesi Ipo del 50% alla Borsa di Francoforte Il ceo Mustier punta a far approvare il progetto di scissione in tempi rapidi. Meno utili ma più capitale per la holding italiana. La banca: «No comment». L’intreccio dei tempi con la scelta del nuovo presidente. di Alessandro Graziani

(ANSA)

Unicredit prova ad accelerare i tempi del progetto di scissione delle attività estere del gruppo. Preannunciato ufficialmente a dicembre 2019 in sede di presentazione del nuovo business plan quadriennale, il piano di divisione in due di UniCredit non avrebbe ancora il consenso unanime del board. Ma il ceo Jean Pierre Mustier, stando a indiscrezioni di fonti finanziarie, sarebbe orientato a portarlo all’approvazione del cda entro la fine dell’anno.

L’ultimo schema dell’operazione, secondo tre diverse...