UniCredit, acquistate azioni proprie per 1,45 miliardi

Avanza il piano di buyback di UniCredit e le azioni del gruppo raggiungono quota 26 euro in attesa di conoscere i numeri dell’intero 2023. Alla data del 5 gennaio 2024, a partire dall’avvio della prima tranche del programma di acquisto azioni proprie 2023, UniCredit ha acquistato un totale di 59.932.655 azioni per un controvalore complessivo pari a 1,45 miliardi di euro. Lo informa Unicredit in una nota. Alla medesima data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 12 settembre 2023, UniCredit detiene n. 73.992.320 azioni proprie pari al 4,15% del capitale sociale.

In attesa dei conti 2023

In attesa dei risultati per l’intero esercizio. Il gruppo bancario sta ancora beneficiando in borsa dei dati del terzo trimestre del 2023 chiuso con un utile netto pari a 2,32 miliardi contro stime di consensus pari a 1,93 miliardi. Nei primi nove mesi l’utile netto ha raggiunto la cifra record di 6,7 miliardi, con un aumento del 67,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Per il gruppo guidato da Andrea Orcel si tratta dell’11esimo trimestre consecutivo di crescita di qualità e dei migliori primi nove mesi annui, con un RoTE che ha raggiunto il 21,7% nei 9 mesi 23.

A questo si affianca un ulteriore miglioramento della guidance finanziaria per il 2023, che vede un incremento del net interest income, ovvero il margine di interesse, ad almeno 13,7 miliardi, che si traduce in ricavi netti superiori a 22,2 miliardi.