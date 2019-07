UniCredit, addio a Fineco: avviata cessione quota residua del 18,3% Seconda operazione nel giro di due mesi. Gae Aulenti rinuncia al lock-up e stringe i tempi per la vendita. Fineco aumenta a 300 milioni l’emissione del bond At1 di Maximilian Cellino

UniCredit si appresta a compiere l’ultimo passo per uscire da FinecoBank. L’istituto di credito di Piazza Gae Aulenti ha infatti annunciato l’avvio di un’operazione di cessione di azioni ordinarie della banca diretta multicanale per un quantitativo pari a circa il 18,3% dell’attuale capitale societario. L’operazione si inserisce nell’ambito delle misure finanziarie annunciate lo scorso 7 maggio, che prevedono fra l’altro per UniCredit l’obiettivo di raggiungere la parte superiore del buffer di 200-250 punti base del Cet1 ratio sui requisiti patrimoniali entro fine 2019 proprio attraverso la vendita di alcuni asset.

Secondo round di cessione per UniCredit

In quella occasione UniCredit aveva già ceduto quasi la metà delle azioni allora in portafoglio - circa 103,5 milioni, corrispondenti al 17% del capitale azionario Fineco a un prezzo di 9,80 euro per azione che le aveva permesso di incassare circa un miliardo di euro e di mettere a bilancio superiore ai 500 milioni. Al tempo stesso UniCredit aveva sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti Fineco per un periodo di 120 giorni dalla data di regolamento dell’operazione, al quale oggi di fatto rinuncia.

L’Offerta annunciata sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali, che ha avuto inizio immediatamente e avrà come conseguenza l’aumento del flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano in modo da rendere il gruppo guidato da Alessandro Foti una vera «public company». Per effettuare tale operazione, UniCredit si è avvalsa di Jp Morgan, Ubs Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunner.

Fineco aumenta a 300 milioni l’importo dell’At1

Sempre oggi il Cda di Fineco ha autorizzato, alla luce delle favorevoli condizioni di mercato e dell’interesse atteso, la possibilità di incrementare l’ammontare dell’emissione Additional Tier 1 (AT1) portandola a un importo nominale massimo di 300 milioni. Un’operazione che era stata ipotizzata proprio nell’occasione dell’annuncio della possibile uscita dal perimetro del gruppo UniCredit per rafforzare il patrimonio e mantenere il Leverage Ratio vicino al 3 per cento su base pro forma. Allora però si era parlato di un importo di 200 milioni, poi confermato in un comunicato giovedì scorso.