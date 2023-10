UniCredit: con Alpha fusione in Romania e partnership in Grecia

Ascolta la versione audio dell'articolo

UniCredit e la greca Alpha Bank hanno annunciato una partnership strategica in Romania e Grecia, che prevede la fusione delle rispettive controllate rumene e un’alleanza commerciale su assicurazioni e fondi in Grecia. Sul fronte rumeno, spiega una nota, la fusione tra UniCredit Romania e Alpha Bank Romania «darà vita alla terza banca per totale attivi nel mercato locale, con una quota di mercato complessiva del 12% per totale attivi». Il completamento dell’operazione è previsto nel 2024, con Alpha Bank che manterrà il 9,9% del capitale e «riceverà un corrispettivo in contanti di 300 milioni». In Grecia, d’altra parte, UniCredit comprerà il 51% di AlphaLife Insurance Company ed è prevista «la distribuzione dei fondi comuni di investimento UniCredit “onemarkets” attraverso la rete di Alpha Bank, che serve oltre 3,5 milioni di clienti in Grecia».

Le parti, inoltre, «esploreranno ulteriori opportunità di collaborazione per supportare le esigenze dei propri clienti nei rispettivi paesi». UniCredit, infine, «ha presentato un’offerta all’Hellenic Financial Stability Fund per l’acquisto di tutte le azioni che l’Hfsf attualmente detiene in Alpha, pari al 9%». L’operazione «avrà un impatto trascurabile sul Cet1 ratio di UniCredit». Se il deal con Hfsf non sarà completato, «UniCredit si è impegnata a comprare sul mercato il minore tra una partecipazione del 5% o la partecipazione risultante dall’investimento di un importo pre determinato entro 24 mesi».

La fusione in Romania «avrà un impatto sul Cet1 ratio di UniCredit pari a circa 15 punti base e, insieme alla partnership commerciale incentrata sulle fabbriche prodotto di UniCredit, si prevede che aggiungerà a regime più di 100 milioni di utile netto incrementale per UniCredit». Per Alpha Bank, «l’operazione complessiva lascia le aspettative di utile netto invariate, migliorerà ulteriormente i buffer di capitale di oltre 100 punti base, alzando il Rote di almeno 50 punti base, con potenziale upside dalla partnership commerciale».