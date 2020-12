Unicredit ancora in calo, si attendono novità sul nuovo ceo

La Torre Unicredit a Milano

Un'altra seduta in rosso per il titolo della banca di piazza Gae Aulenti dopo l'addio annunciato da Mustier

Unicredit ancora sotto la lente a Piazza Affari, dopo la notizia dell'uscita del ceo, Jean Pierre Mustier, che dal prossimo anno lascerà l’istituto. Notizia che non soltanto ha colto di sorpresa la Bce, ma ieri ha provocato uno scivolone delle quotazioni dell’8%. Così con i ribassi delle ultime due sedute, sono andati in fumo circa 2,5 miliardi di capitalizzazione della banca. I titoli questa mattina hanno provato ad aprire in lieve rialzo, segnando un timido +0,3%, ma poi hanno ripiegato risentendo anche del calo del Ftse Mib: cedono l'1,5%, attestandosi a 7,83 euro.

Il mercato teme incertezza e operazioni straordinarie

Il mercato teme due fattori: incertezza e operazioni straordinarie con contorni tutti da definire. L'incertezza è causato dalla mancanza di una guida forte, anche se Mustier ha assicurato la sua presenza fino ad aprile. L'operazione straordinaria che maggiormente si profila all'orizzonte, invece, è l'aggregazione con la senese Mps, che però è oberata da cause legali per oltre 10 miliardi. Gli investitori, inoltre, mettono in conto pressioni governative per favorire il matrimonio in tempi abbastanza rapidi, in modo da agevolare l'uscita del Tesoro dal capitale di Rocca Salimbeni. Ieri un portavoce del cda della banca ha spiegato che il board "non accetterà mai un’operazione che possa danneggiare gli interessi del gruppo e la sua posizione patrimoniale". In più i tempi per la scelta di un nuovo capo-azienda potrebbero accorciarsi: già oggi si riunisce il Comitato Nomine e Remunerazioni, che potrebbe individuare una lista di nomi da presentare al cda di domani.

Anche Citigroup, sulla scia di altre banche d'affari e sim, ha ridotto la raccomandazione sulle azioni di Unicredit da ‘Buy’ a ‘Neutral’, con target di prezzo tagliato a 9,7 euro, dai precedenti 10,4 euro. Gli analisti della banca Usa temono proprio l’incertezza sulla strategia del gruppo nel periodo di avvicendamento alla poltrona di amministratore delegato.

