Unicredit apre le porte a 725 giovani, di cui 125 esperti digitali

Unicredit si prepara a una nuova staffetta generazionale, dopo che è stato raggiunto l’accordo con Fabi, First, Fisac, Uilca e Unisin che prevede 1.200 uscite su base volontaria, ma soprattutto 725 assunzioni di giovani e la conferma di mille apprendisti. Si tratta di quindi di 1.725 posti di lavoro stabili, «ossia 525 in più delle 1.200 uscite - sottolinea una nota della Fabi - con 1.200 esodi e 725 ingressi viene raggiunta una percentuale di copertura delle cessazioni di servizio pari al 60%, mai raggiunta finora nel settore bancario».

L’accordo riguarda le ricadute occupazionali del piano industriale ’Unlocked 2022- 2024’ e prevede un primo blocco di 950 uscite che saranno gestite con pensionamenti e prepensionamenti, solo su base volontaria, attraverso il Fondo di solidarietà, compensate dalle prime 475 assunzioni.

Seguirà poi una seconda “finestra” di uscita per 250 lavoratrici e lavoratori, sempre su base volontaria, compensata con 250 ingressi. I nuovi ingressi saranno destinati per l’83% alla rete, cioè 600 unità, mentre il restante 17%, ossia 125 persone, sarà assegnata all’area digital. Confermate, ma ancora da realizzare le 780 assunzioni del precedente piano industriale “Team 23”. Per la Uilca è importnate «il rilancio operativo delle filiali e la conferma della cnetralità del gruppo in Italia». Dalla First Cisl spiegano che «il sindacato è pronto a fare la sua parte in questa nuova fase se le relazioni continueranno ad essere improntate alla condivisione strategica ed alla valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori».