UniCredit, avanti su Grecia e Romania

Avanza la crescita estera di UniCredit. Il gruppo guidato da Andrea Orcel conferma l’acquisto di una partecipazione del 9% (nel dettaglio l’8,9781%) di Alpha Services and Holdings per la quale aveva presentato un’offerta il 23 ottobre scorso nell’ambito della partnership con Alpha Bank in Grecia e Romania. In particolare, il gruppo bancario italiano Unicredit ha rilevato l’8,9781% di Alpha Services and Holdings, che controlla al 100% Alpha Bank a 1,39 euro per azione. Il prezzo implica un premio del 9,4% sul prezzo ante annuncio registrato alla Borsa di Atene il 20 ottobre scorso e uno sconto dello 0,4% rispetto alla chiusura di venerdì scorso. A vendere la partecipazione è l’Hellenic Financial Stability Fund. Il prezzo per azione corrisponde a un ammontare complessivo di circa 293 milioni di euro.

La redditività record

Un passaggio che è stato accompagnato nei giorni scorsi da una trimestrale record. Il gruppo bancario ha chiuso il terzo trimestre del 2023 con un utile netto pari a 2,32 miliardi contro stime di consensus pari a 1,93 miliardi. Nei primi nove mesi l’utile netto ha raggiunto la cifra record di 6,7 miliardi, con un aumento del 67,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Per il gruppo guidato da Andrea Orcel si tratta dell’11esimo trimestre consecutivo di crescita di qualità e dei migliori primi nove mesi annui, con un RoTE che ha raggiunto il 21,7% nei 9 mesi 23.

A questo si affianca un ulteriore miglioramento della guidance finanziaria per il 2023, che vede un incremento del net interest income, ovvero il margine di interesse, ad almeno 13,7 miliardi, che si traduce in ricavi netti superiori a 22,2 miliardi.