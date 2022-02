UniCredit-BancoBpm, ecco perché il mercato scommette sul blitz: concambi e dote fiscale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 12% del capitale di Bpm passato di mano in una settimana, col titolo che si rivaluta di quasi il 23% in sole cinque sedute. Non bastano i buoni risultati annunciati martedì dalla banca milanese e nemmeno la proposta di un dividendo più ricco a giustificare l’exploit. Qui gatta ci cova, si sono detti in Borsa. E i sospetti degli operatori si sono rafforzati quando venerdì è arrivata la “non smentita” di UniCredit, che ha confermato l’interesse dell’istituto guidato da Andrea Orcel a guardarsi intorno...