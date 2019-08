UniCredit: calano i ricavi, riviste al ribasso le stime 2019

3' di lettura

Nel secondo trimestre del 2019, Unicredit ha realizzato ricavi per 4,5 miliardi, in diminuzione del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso “principalmente a causa del difficile scenario di mercato”. I principali contributi sono arrivati dalla Cee e dal Commercial banking Italy. Il dato è al di sotto delle stime degli analisti che si aspettavano revenue complessive per 4,64 miliardi di euro. Nel primo semestre, invece, i ricavi hanno raggiunto quota 9,3 miliardi (-3,8%). Il margine di interesse (Nii) è diminuito dello 0,9% trimestre su trimestre a 2,6 miliardi nel periodo aprile-giugno (-2,1% rispetto allo stesso periodo 2018). Le commissioni nel secondo trimestre si sono invece attestate a 1,6 miliardi (-3% anno su anno). I costi operativi nel secondo trimestre sono pari 2,5 miliardi (-4,4%) “grazie alla continua e rigorosa attenzione alla disciplina dei costi”. Il margine operativo lordo è pari a 2,1 miliardi (-4,9%) e 4,3 miliardi nel semestre (-3%). Le rettifiche su crediti si sono attestate a 707 milioni nel secondo trimestre (+41%) “rispetto a riprese di valore eccezionali” nello stesso periodo del 2018, portando a un costo del rischio di 60 pb, che include 2 pb del scenario macro legato all'Ifrs9 e 0 pb di impatto dei modelli. Il costo del rischio è pari a 50 pb nel semestre. Il target del costo del rischio per il 2019, infine, è confermato a 55 pb, inclusi i 4 pb di impatto dei modelli.

Il piano triennale Transform 2019, spiega la banca, “sta rispettando perfettamente i tempi previsti, producendo risultati coerenti e tangibili”. Dal punto di vista del rafforzamento del capitale, la posizione patrimoniale nel secondo trimestre registra un Cet1 ratio al 12,08% e un Mda buffer di 201 pb. Il Cet1 ratio Mda buffer per fine 2019 è confermato nella parte superiore del target range 200-250 pb. Quanto alla rimanente partecipazione in Fineco, ceduta in luglio, comporta un impatto stimato al Cet1 ratio di +0,3 p.p. per il terzo trimestre. Per quanto riguarda l'attività di de-risking, nel secondo trimestre c'è stato un calo delle esposizioni creditizie deteriorate lorde di 8,2 miliardi (anno su anno) e di 3,1 miliardi (trimestre su trimestre), di cui 2,1 miliardi da cessioni nel periodo aprile-giugno. Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi di gruppo è pari a 7% (-1,8 p.p. anno su anno). Il rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi del “Group Core” al 3,9% in calo di 65 pb anno su anno, “ben al di sotto dell'obiettivo di 4,7%” sulla previsione 2019. Il runoff del portafoglio “non core” anticipato al 2021, invece, “procede come previsto con le esposizioni creditizie deteriorate lorde 2019 del portafoglio Non Core attese decisamente sotto i 14,9 miliardi e più vicine ai 10 miliardi”.

“In un contesto come quello attuale, con tassi di interesse più bassi per un periodo più lungo di quello previsto, abbiamo deciso di modificare la nostra guidance sui ricavi dell'esercizio 2019 da 19 miliardi di euro a 18,7 miliardi di euro”. Così l'amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier, commentando i risultati dei primi sei mesi del 2019. “Confermiamo – continua – i nostri obiettivi a fine anno, tra cui un Rote di gruppo superiore al 9% e un utile netto rettificato di 4,7 miliardi di euro, al quale si applicherà il pagamento in contanti dei dividendi del 30%. Siamo in anticipo rispetto alla tabella di marcia nell'esecuzione del piano Transform 2019 e abbiamo già raggiunto l'obiettivo di riduzione degli Fte e il 98% delle chiusure di filiali.”. Per quanto riguarda le esposizioni creditizie deteriorate lorde della “non core” sono “state drasticamente ridotte e alla fine del 2019 si assesteranno vicine ai 10 miliardi di euro, ben al di sotto del nostro obiettivo iniziale Transform 2019”.