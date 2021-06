UniCredit chiude in anticipo il primo buyback del 2021

2' di lettura

Unicredit ha concluso con un mese di anticipo rispetto alle previsioni il programma di acquisto di azioni proprie avviato l’11 maggio scorso, piano finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l’esercizio 2020, come deciso dall’assemblea degli azionisti del 15 aprile scorso. In quella data gli azionisti avevano approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 178,7 milioni e per un numero di azioni ordinarie non superiore a 30.000.000, il cosiddetto...