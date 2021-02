Unicredit in coda al listino dopo il rosso del 2020

(Ansa)

Perdita peggiore delle attese nel quarto trimestre e nel 2020 dopo rettifiche sui crediti. Da inizio anno il titolo ha segnato un +14%

Vendite su Unicredit all'indomani dell'approvazione dei dati del 2020 e dell'ultimo giorno di Jean-Pierre Mustier alla guida della banca. Il titolo segna la performance peggiore del listino milanese con un calo di oltre due punti a fronte di un moderato rialzo del Ftse Mib e con il comparto bancario si muove in territorio positivo. Dall'inizio dell'anno, le azioni dell'istituto di piazza Gae Aulenti hanno messo a segno un rialzo del 14%.

A partire da oggi l'a.d. Jean Pierre Mustier lascia la banca, che sarà guidata dal dg ad interim Ranieri de Marchi fino all'arrivo del nuovo a.d. Andrea Orcel con l'assemblea del 15 aprile. Sul fronte dei numeri, la perdita del quarto trimestre è stata più ampia delle attese, portando il rosso dell'intero anno a 2,8 miliardi - anche questo peggiore delle attese - dopo rettifiche sui crediti da 5 miliardi. Nel solo quarto trimestre UniCredit ha perso 1,2 miliardi contro i 690 milioni previsti dal mercato. Nel solo quarto trimestre Unicredit ha perso 1,2 miliardi contro i 690 milioni previsti dal mercato. A livello operativo tuttavia i numeri sono sostanzialmente in linea con le attese.

Gli analisti di Equita (che ha un rating hold sul titolo) sottolineano che l'utile sottostante del quarto trimestre è "nettamente superiore alle attese, principalmente per minore costo del rischio". Per Equita, "la principale sorpresa positiva viene da un costo del rischio a 175 punti base". Sull'intero anno, il costo del rischio complessivo si attesta a 105 punti basse, nella parte bassa della guidance 100-120 punti base data dalla società. L`utile sottostante, inoltre, si attesta a 204 mln, per l'intero anno di 1,3 mld a fronte di attese di Equita di circa 800 mln. "Ottime indicazioni sul capitale", aggiungono gli analisti, mentre per il 2021, viene ribadita la guidance di utile netto sottostante di oltre 3 mld (stima precedente era tra 3 e 3,5 mld).

(Il Sole 24 ore Radiocor)