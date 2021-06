Unicredit corre in Borsa, Jefferies scommette su Orcel e mette in stand-by Intesa

1' di lettura

«Buy» Unicredit, «hold» Intesa Sanpaolo. Gli analisti di Jefferies spostano la puntata su Piazza Gae Aulenti e mostrano più cautela per Ca' de Sass nel loro report sulle banche del Sud Europa favorendo la reazione opposta dei titoli a Piazza Affari: sul FTSE MIB, Unicredit è la migliore con un rialzo superiore ai due punti, mentre Intesa, dopo una partenza in discesa, è poco mossa. Il broker è positivo sugli istituti di credito del Sud Europa non tanto perché l'ambiente dei tassi di interesse è destinato a mutare - scenario ritenuto prematuro - quanto perché il ritorno alla normalità post-Covid e la spinta del Recovery Fund forniscono un outlook positivo sui volumi degli impieghi a sostegno dei ricavi.

Per quanto riguarda i singoli istituti, Jefferies scommette su Unicredit portando la raccomandazione da «hold» a «buy» con un target di prezzo a 12,25 euro. Buon posizionamento per approfittare della ripresa dei volumi di finanziamenti nei prossimi mesi, buyback verso cui Jefferies si aspetta verrà diretto il 30% dei profitti 2021-23 e aggregazioni sono i tre fattori alla base dell'appeal del titolo. Secondo gli analisti i coefficienti patrimoniali di Unicredit, consentono alla banca l'adeguata flessibilità per valutare una crescita esterna senza compromettere la gratificazione degli azionisti. Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo - su cui la raccomandazione scende a «hold» con target di prezzo fermo a 2,50 euro - se l'andamento della gestione patrimoniale e i dividendi continuano a essere fattori positivi, tuttavia al momento gli analisti non individuano ulteriori elementi che possono migliorare il consensus di medio termine.

Loading...

(Il Sole 24 Ore Radiocor)