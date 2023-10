UniCredit in crescita, per Orcel accordo con Alpha «il migliore possibile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor ) - Il mercato accoglie positivamente la partnership strategica siglata da Unicredit con Alpha Bank . L'operazione con la banca greca prevede la fusione delle controllate rumene dei due gruppi e un'alleanza commerciale in Grecia. Dalla fusione in Romania nascerà la terza banca del Paese, di cui UniCredit controllerà il 90,1% (Alpha manterrà il 9,9% e riceverà 300 milioni), ottenendo un beneficio in termini di utili aggiuntivi di oltre 100 milioni, a fronte di un impatto di 15 punti base sul coefficiente Cet 1.

«Questa operazione è chiaramente positiva per i nostri clienti e i nostri azionisti», ha commentato Orcel in una conference call congiunta. «Avevamo segnalato la possibilità di piccole acquisizioni nei paesi del Centro Est Europa» per «rafforzare la nostra presenza in Paesi chiave», ha ricordato Orcel, sottolineando la valenza strategica del deal. «Oggi e per il prossimo futuro questa è la miglior alleanza che avremmo potuto raggiungere», ha chiosato. UniCredit continuerà inoltre a valutare opportunità nel Centro Est Europa, confermando allo stesso tempo gli obiettivi di remunerazione degli azionisti, con una distribuzione di capitale di oltre 6,5 miliardi sul 2023.

Nell'ambito del deal, UniCredit ha poi presentato un'offerta per acquistare il 9% di Alpha: «Ha senso per suggellare e sostenere la nostra partnership nelle fabbriche prodotto», ha commentato Orcel rispondendo agli analisti che gli chiedevano se l'ingresso nell'istituto greco potrà portare a un'acquisizione. «Questo è quanto, niente di più», ha aggiunto. L'operazione, commentano gli analisti di Equita, è «di dimensioni contenute», ma «tuttavia rafforza il posizionamento internazionale della banca e conferma la scalabilità delle fabbriche prodotto».