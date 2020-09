Unicredit debole tra downgrade Credit Suisse e dossier Mps

Seduta positiva per il comparto ma il giudizio prudente degli analisti e le ipotesi di acquisto della banca senese pesano sul titolo

Unicredit debole in Borsa e tra i titoli più penalizzati del Ftse Mib, in una seduta tutto sommato positiva per il comparto bancario dopo lo scivolone della vigilia. Lo scandalo del presunto riciclaggio di denaro che avrebbe coinvolto diversi istituti internazionali tra il 2009 e 2017 e la conferma della scadenza del 30 settembre da parte dell'Eba per la moratoria sull'applicazione delle nuove modalità di gestione dei crediti deteriorati per le banche europee sono stati alla base del malumore degli investitori su tutto il settore.

Per il Credit Suisse c'è poco appeal per un rialzo delle stime

Per quanto riguarda Unicredit, a questi fattori si aggiunge anche il downgrade operato dagli analisti di Credit Suisse sul titolo dell'istituto: il broker svizzero ha abbassato la raccomandazione a "neutral", confermando il target di prezzo a 9,5 euro: la casa di investimento, pur sottolineando che Unicredit è un istituto ben guidato con una struttura patrimoniale solida e una buona gestione dei costi, tuttavia vede poco appeal per un rialzo delle stime nel breve termine su utili e Roe 2021-22. Il broker mostra in questa fase preferenza per Intesa Sanpaolo ("outperform") per la maggiore esposizione dei ricavi alle attività di risparmio gestito, per il migliore costo del rischio e per le prospettive di dividendo.

Il dossier Mps sotto i riflettori

Intanto gli operatori guardano alle evoluzioni del dossier Mps vista la necessità del Tesoro, azionista di controllo, di procedere al riassetto dell'istituto entro il 2021: secondo quanto riportato da indiscrezioni di stampa, l'azionista pubblico sarebbe tornato a contattare Unicredit per sondare la disponibilità dell'istituto ad acquistare Monte dei Paschi. In Borsa le azioni Mps guadagna il 4%. Unicredit si dice non interessata, ma secondo la ricostruzione chiederebbe come condizione per ogni trattativa che l'operazione eventuale sia neutrale in termini di impatto sul capitale dell'acquirente. Pertanto Unicredit chiederebbe un contributo in contanti da parte del Tesoro che compensi impatti e rischi. "Assumendo che l`acquisizione possa richiedere 2 miliardi di costi di integrazione, stimiamo che per essere neutrale a livello patrimoniale, sia necessario una ricapitalizzazione di circa 4 miliardi (senza considerare la copertura dei rischi legali) - calcolano da Equita Sim - Riteniamo che l`ipotesi le risorse già stanziate dal Mef (1,5 miliardi) siano sufficienti per procedere con lo spin-off dei Npe (Non performing exposures) ad AMCO e completare il derisking, ma potrebbero risultare non sufficienti per rendere ancora più appetibile la banca in un`ottica di M&A, anche ipotizzando un intervento da parte di Unicredit".

(Il Sole 24 Ore Radiocor)