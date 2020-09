Unicredit down per alcune ore, home banking e bancomat inutilizzabili Dopo qualche ora di disservizio, la banca sembra aver rispristinato tutto e ha spiegato di aver riscontrato «anomalie diffuse». Difficile, al momento, ipotizzare attacchi hacker di Biagio Simonetta

Mattinata complicata per Unicredit e per i suoi clienti. A causa di un disservizio del quale non sono noti i dettagli, i servizi più comuni sono finiti ko per larga parte della mattinata, con l'home banking letteralmente inutilizzabile. Moltissimi utenti su Twitter hanno lamentato diversi problemi: impossibile accedere al proprio conto corrente (sia da Pc fisso che da App), ma anche difficoltà nelle operazioni agli sportelli bancomat, come versamento e prelievo di denaro.

Unicredit: «Riscontrate anomalie generalizzate»

Dopo un'iniziale silenzio, e con una crescente preoccupazione sui social network, la banca ha riferito in tarda mattinata che la situazione è in fase di risoluzione, confermando però i disservizi. In una risposta a uno dei tanti utenti Twitter che lamentava il malfunzionamento dell'home banking, dall'account ufficiale di Unicredit hanno twittato questo messaggio: «In mattinata abbiamo riscontrato anomalie generalizzate che hanno impattato i servizi online e l'utilizzo delle carte. Abbiamo ripristinato la regolare operatività. Ti invitiamo a riprovare».

A confermare i disservizi di Unicredit c'è anche il sito downdetector, piattaforma che registra i rallentamenti o i malfunzionamenti, che proprio nella mattinata odierna ha registrato un grande picco di segnalazioni. Al momento è difficile capire cosa sia successo ai servizi di Unicredit, ed è impossibile parlare di attacco hacker con questi elementi. Di certo, il fatto che il tutto sia stato ripristinato nel giro di qualche ora, fa presumere che si sia trattato di qualcosa di non eccessivamente grave.

In passato vittima degli hacker

Anche se il malfunzionamento generalizzato (dall'home banking agli sportelli bankomat) lasciano qualche perplessità. Ad ogni modo, è giusto ricordare che Unicredit è finita nel mirino degli hacker in più di un'occasione nel recente passato. L'ultima volta risale all'ottobre del 2019, quando la banca denunciò la violazione dei dati di circa 3 milioni di suoi clienti. Altri precedenti noiosi che macchiano la storia recente di UniCredit hanno riguardato i server della banca nel luglio del 2017, quando lo stesso istituto di credito comunicò di aver subito un'intrusione informatica ai dati di 400.000 clienti italiani.

In quel caso i dati erano relativi solo a utenti che avevano sottoscritto prestiti personali e la banca si affrettò a chiarire che non erano stati acquisiti dati per l'accesso ai conti o che permettano transazioni non autorizzate. Nell'ottobre del 2018, invece, i criminali informatici sono entrati in possesso di nomi, cognomi, codici fiscali e codici identificativi di 731.519 clienti. In molti casi, addirittura, erano state individuate le password di accesso (era avvenuto per 6.859 utenze). Ma la banca era stata in grado di bloccare immediatamente l'accesso, dopo aver scoperto l'intrusione.