UniCredit e il ricambio continuo dei top manager

Come vanno le cose in Unicredit? Ottimamente - dicono in coro investitori e analisti finanziari - ammaliati dai crescenti buy back azionari che hanno spinto le quotazioni al record di 20 euro. Forte di un eccesso di capitale, in parte ereditato dalla precedente gestione, e di una redditività «gasata» dal rialzo dei tassi di interesse, UniCredit è diventata una case history internazionale: l’unica banca italiana citata da The Banker per creazione di valore nel 2022.

Se i conti migliorano, l’assetto...