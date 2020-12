UniCredit, è subito caccia al nuovo ceo. Ecco i nomi dei possibili successori

L’attenzione è rivolta sia ai candidati esterni che a quelli interni. Tra i tanti nomi che circolano sul mercato emerge con insistenza quello di Victor Massiah, ex ceo di Ubi, e figura stimata dallo stesso Padoan. Ma in lizza ci sarebbero anche altri manager come Fabio Gallia, ex ceo di Bnl, Marco Morelli, ex numero uno di Mps oggi in Axa Investments, e Marina Natale, ex Cfo di UniCredit e oggi a capo di Amco. Altro nome che circola, già presente nel board è quello di Diego De Giorgi, ex capo del Global investment banking di Merrill Lynch. Ma l’advisor valuterà con attenzione anche possibili candidature interne alla banca: si guarda in particolare a manager come Carlo Vivaldi, co-chief operating officer, Francesco Giordano, co-ceo del Commercial Banking Western Europe e Niccolò Ubertalli, ce-ceo Commercial Banking Eastern Europe.

Opzioni per il futuro

Presto, poi, servirà anche capire dove dovrà andare la futura UniCredit. Accantonato il piano Mustier del “No M&A”, quale direzione prenderà la banca? Molti sul mercato a un possibile coinvolgimento in Montepaschi (ieri +3,7%), dossier che però potrebbe non essere così maturo come appare. Qualcuno allora non esclude un possibile ritorno d’attualità dell’ipotesi BancoBpm, anch’esso progetto che sarebbe stato messo da parte dallo stesso Mustier.

La banca in questo momento rimane senza guida e senza una strategia chiara. E per una banca senza azionisti di peso, anzi una vera public company internazionale controllata per oltre i due terzi da fondi internazionali, ciò può rappresentare un problema. Tanto che qualche banca d’affari mette in evidenza il rischio che l'istituto possa diventare anche più vulnerabile, e preda di qualche soggetto estero, magari francese. «Consideriamo UniCredit un’opzione strategica chiave per le banche francesi per accedere alla Germania e per moltiplicare l'accesso alle società europee per le loro grandi operazioni di corporate & investment banking», scrivevano ieri gli analisti di Mediobanca. Anche perchè «il vuoto di leadership, la valutazione economica e fondamentali solidi potrebbero indurre i giocatori più forti a tentare l'abbordaggio e prendere il controllo della nave UniCredit».