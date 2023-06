Unicredit, Ferdinando Giugliano nuovo Head of Public Affairs & Policy

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex consigliere per la stampa internazionale dell’allora premier Mario Draghi, Ferdinando Giugliano, entra in UniCredit con il ruolo di Head of Public Affairs & Policy. Guiderà le attività e strategie di advocacy e public affairs della banca amministrata dal ceo Andrea Orcel , secondo quanto ha riportato Prima Comunicazione.

Ferdinando Giugliano, classe 1985, napoletano trapiantato a Londra per studi e poi lavoro, con un passato al Financial Times e a Bloomberg, riporterà all'Head of Group Stakeholder Engagement Joanna Carss.

Di recente è stato portavoce per la stampa internazionale, speechwriter e consigliere del presidente del Consiglio Mario Draghi (video) . Prima di lavorare a Palazzo Chigi, è stato editorialista di Bloomberg Opinion, dopo essere stato nelle redazioni di Repubblica, dov’era stato chiamato dall’allora direttore Ezio Mauro,e del Financial Times.

Con l'arrivo di Giugliano in Unicredit - riporta sempre Prima Comunicazione - all'interno del team di Public Affairs, Fabrizio Sadun guiderà le attività di sviluppo delle politiche italiane, gestendo tutti i rapporti chiave con l'ABI e con le diverse organizzazioni e associazioni di categoria italiane; Costanza Bufalini sarà a capo delle attività di Global ed European Affairs, compresa la gestione dei rapporti con le associazioni bancarie globali ed europee. Sempre a riporto di Joanna Carss, Francesco Correale, Head of Group Regulatory Affairs, gestirà i rapporti con le autorità di vigilanza e recovery a livello europeo e nazionale nell'ambito del Single Supervisory System e Franco Brescia, Head of Group Institutional Affairs, si occuperà di veicolare i messaggi chiave del gruppo alle controparti istituzionali e agli opinion leader in Italia.