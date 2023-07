Unicredit Foundation investe 6,5 milioni nell’istuzione

4' di lettura

UniCredit Foundation e Junior Achievement Europe lanciano “Re-power your future” dal palco “GEN-E” 2023 in corso ad Istanbul. La fondazione d'impresa del gruppo UniCredit, il cui scopo è sostenere iniziative a favore della formazione dei giovani europei, investirà 6,5 milioni di euro in una partnership triennale in dieci paesi del perimetro del gruppo bancario: Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

L'impegno di Unicredit Foundation

«Il purpose di UniCredit è quello di fornire alle comunità le leve per il progresso, e l’impegno di UniCredit Foundation nell'ambito dell'istruzione è essenziale per raggiungere tale obiettivo. Ora più che mai è importante che ci impegniamo a costruire un futuro migliore per i nostri giovani e le loro comunità attraverso l'istruzione, aprendo la strada alla crescita e allo sviluppo futuri» commenta Andrea Orcel, presidente di UniCredit Foundation, che aggiunge: «La partnership della Fondazione con JA Europe va in questa direzione affrontando direttamente una delle principali sfide educative di questo tempo: gli alti tassi di abbandono scolastico che limitano le opportunità di lavoro dei giovani europei con conseguenze anche sulle loro disponibilità economiche nel lungo termine. Attraverso questa nuova partnership, UniCredit Foundation e JA Europe intendono raggiungere oltre 400.000 studenti in dieci Paesi, conferendo loro maggiore autonomia grazie al potere trasformativo dell'apprendimento».

Il programma coinvolgerà studenti tra i 10 e i 19 anni, un'età considerata critica per la costruzione del proprio futuro. L’iniziativa mira a motivare gli studenti nel loro percorso di studi, a suscitare interesse e passione per il loro avvenire, così da migliorare i risultati conseguiti e prevenire l’abbandono scolastico.

“Re-power your future”

L’obiettivo del programma è quello di prevenire la dispersione scolastica precoce. Più nel dettaglio, il programma sarà implementato attraverso la partecipazione di scuole, imprese e organizzazioni comunitarie. Le attività saranno strutturate intorno a tre macro pilastri: “Inspire”, “Prepare” e “Succeed”.

Attraverso le sessioni “Inspire” e “Prepare”, le organizzazioni associate a JA Europe insieme a tutor e mentor di UniCredit forniranno ai partecipanti le conoscenze, le competenze e le motivazioni necessarie per seguire e realizzare le proprie aspirazioni future. Il modulo “ Succeed”, punta invece a supportare gli studenti che si trovano ad affrontare il passaggio verso il mondo del lavoro, aiutandoli nella ricerca di opportunità preziose come stage e colloqui di lavoro o nella realizzazione di iniziative imprenditoriali. Queste attività includeranno una settimana prolungata di “Shadowing lavorativo”, esperienze professionali concrete e percorsi di incubazione.