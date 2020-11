UniCredit, fumata nera in consiglio: la discussione sul futuro (e su Mustier) riparte in settimana Mercoledì il comitato nomine, giovedì nuova riunione - formale - del cda di Redazione Finanza

(ANSA)

Mercoledì il comitato nomine, giovedì nuova riunione - formale - del cda

2' di lettura

Chi, cosa, quando. Sul futuro di UniCredit la discussione dentro al consiglio di amministrazione prosegue. La riunione domenicale, anticipata da Il Sole 24 Ore, non si è chiusa con una comunicazione ufficiale com’era prevedibile e prevista. Segno che il confronto - iniziato nel pomeriggio - non è ancora chiuso: ripartirà senz’altro mercoledì in comitato nomine e il giorno dopo nella seduta già in calendario del cda, ma c’è anche chi non esclude una riconvocazione nel giro di poche ore.

Come da prassi la banca non commenta. Ma fonti vicine a Piazza Gae Aulenti cercano di gettare acqua sul fuoco, sottolineando che le riunioni domenicali non sono così infrequenti, e che - come anticipato da Il Sole venerdì - a cinque mesi dal rinnovo del board è normale che si avvii il confronto dentro al cda. Anche perché, statuto alla mano, è proprio al consiglio uscente che spetta la facoltà di presentare la lista di maggioranza con il nome del presidente e del ceo.

Loading...

Già, il ceo. Sarà ancora Jean Pierre Mustier? Al netto dei rumors, è certo che la permanenza del manager approdato quattro anni fa sarà legata all’appoggio da parte del consiglio di alcune scelte strategiche da lui auspicate. Tra cui potrebbe figurare la subholding estera, così come l’operazione Mps. È così che il dibattito di questi giorni, formalmente legato alla lista per il rinnovo, nasconderebbe una scelta di sostanza sul futuro della banca, con il consiglio chiamato a una sorta di voto di fiducia su Mustier che comprenderebbe anche alcune opzioni strategiche da lui avallate.

Certo dentro al board il clima non è idilliaco da tempo, e l’arrivo di Piercarlo Padoan con la presidenza in pectore ha ulteriormente rimescolato le carte. Premesse, queste, più che sufficienti a far ripartire il totonomine per un eventuale sostituto: Diego De Giorgi, ad esempio, l’ex capo dell’investment banking di Bank of America portato dallo stesso Mustier nel consiglio di UniCredit, o Matteo Del Fante, ceo di Poste. C’è chi guarda anche a Victor Massiah, ex ceo di Ubi storicamente in buoni rapporti con Padoan, o Marco Morelli fino a pochi mesi fa ceo di Mps e ora approdato in Axa Investments. Tra i manager interni, in pole position figurerebbero Carlo Vivaldi, co-chief operating officer, e Francesco Giordano, co-ceo del commercial banking Western Europe.