Unicredit, giro di nomine: Ali Khan capo del digital, Bisagni promosso Coo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giro di nomine tra le prime linee di Unicredit. Ali Khan, infatti, entrerà nel gruppo nel ruolo di group digital and information officer. Gianfranco Bisagni, attualmente head of Central Europe, diventerà group chief operating officer mentre Teodora Petkova sarà group head of Central Europe and Eastern Europe.

Ali Khan a capo della divisione Digital

Ali Khan, che arriva in UniCredit da Pwc, succederà a Jingle Pang (la cui famiglia vive nel Regno Unito e in Cina, con la manager – informa la banca – che ha deciso di lasciare UniCredit per una nuova opportunità più vicina alla sua famiglia). «La conoscenza di Khan dell’attuale tecnologia di UniCredit e la profonda esperienza nel cloud e nei dati saranno fondamentali per realizzare il prossimo passo della trasformazione digitale e dei dati, in cui l’obiettivo è rendere la tecnologia adatta al futuro».

Loading...

Bisagni Chief Operating Officer

Questa transizione sarà effettiva dalla fine del terzo trimestre.Non solo. Per collaborare con Ali Khan, Gianfranco Bisagni è tornato a guidare le operations del gruppo. «L’attenzione al rafforzamento di questa partnership richiede che le operations modifichino il loro approccio. La sua comprensione delle esigenze dell’azienda, unita alla sua esperienza diretta nelle operations, lo rende un elemento naturale per contribuire a questo cambiamento». E a seguito di questo spostamento, Bart Schlatmann lascerà UniCredit.

Petkova alla guida dell’Est Europa

A seguito del trasferimento di Bisagni, Teodora Petkova assumerà la guida di EE e CE, coadiuvata da Ivan Vlaho che sarà nominato vice di Teodora nel suo nuovo ruolo, oltre a ricoprire il ruolo di ceo della Croazia. Il numero uno Andrea Orcel, conclude la banca, ha ringraziato «Jingle Pang e Bart Schlatmann per il loro lavoro, augurando il meglio per i loro futuri impegni, e si congratula con tutti i nominati per i loro nuovi ruoli».

«Le milestones che abbiamo raggiunto finora hanno gettato le basi per andare ben oltre ciò che anche i più ottimisti tra noi si aspettavano di raggiungere all’inizio. Con questo passo importante, acceleriamo la trasformazione della nostra macchina operativa per sostenere e poi guidare quella commerciale». Così il ceo di UniCredit, Andrea Orcel, commenta la tornata di nomine nelle prime linee del gruppo bancario. «L’esecuzione di UniCredit Unlocked – assicura – è ben avviata, stiamo continuando a trasformare il Gruppo creando valore per tutti gli stakeholder. Siamo in un percorso ambizioso ed entusiasmante» e «le nomine di oggi segnano il passaggio alla prossima fase dello sviluppo di UniCredit».