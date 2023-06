UniCredit guida le banche in Borsa: Orcel positivo sulle prospettive

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Unicredit guida il rialzo dei titoli bancari a Piazza Affari. I titoli di piazza Gae Aulenti guadagnano quasi il 3% in un comparto che vede acquisti anche su Banca Mps, Banco Bpm e Banca Pop Er.

Orcel, 2023 sarà un anno eccellente



L'amministratore delegato Andrea Orcel ha sottolineato che «il 2023 sarà un anno eccellente» in termini di redditività e che la banca potrà «fare altrettanto o meglio nel 2024 e nel 2025». Per quanto riguarda l'anno in corso, inoltre, «i segnali» sul secondo semestre «sono molto più positivi di quanto fossero» qualche mese fa. Orcel ha anche annunciato di aspettarsi di battere la guidance 2023 sul costo del rischio e ha ribadito che la distribuzione di capitale ai soci è sostenibile.



Pronta a partire la seconda tranche del buyback

«Le indicazioni di Orcel danno ulteriore visibilità sulla capacità della banca di conseguire, se non superare, i target 2023, oltre a confermare la fiducia del management nella capacità di sostenere, nell'attuale contesto di mercato, livelli di redditività e distribuzione elevati», commentano gli analisti di Equita. D'accordo gli esperti di Intesa Sanpaolo, mentre Intermonte si concentra sul via libera alla seconda tranche del buyback. «Riteniamo plausibile un nuovo programma di buyback da eseguire nel 2024, insieme ad un monte dividendi riguardanti il 2023 di circa 2 miliardi per una remunerazione totale degli azionisti pari a 5,75 miliardi», aggiungono gli esperti. UniCredit ha annunciato anche che la seconda tranche del buyback partirà appena terminata la prima e comunque entro fine giugno.