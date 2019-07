Unicredit guida la corsa delle banche a Piazza Affari, vende Npl in Bosnia di Chiara Di Cristofaro

Altra giornata sotto i riflettori per il comparto bancario, in rally da ieri, con lo spread che viaggia in area 200 punti sui minimi da oltre un anno. Tra le banche, la migliore è Unicredit, dopo che il gruppo di piazza Gae Aulenti ha comunicato la vendita di un pacchetto di Npl per 24,5 milioni di euro in Bosnia. UniCredit, attraverso le sue sussidiarie UniCredit Banja Luka e UniCredit Bank Mostar, ha concluso un accordo con B2 Kapital del gruppo B2Holding per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti garantiti/chirografari in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi dalle sussidiarie UniCredit Banja Luka e UniCredit Bank Mostar a clienti appartenenti ai segmenti Pmi e imprese. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto bosniaco per un ammontare di circa 24,5 milioni di euro. L’impatto verrà recepito nel bilancio UniCredit del terzo trimestre 2019.

In corsa anche tutte le altre banche, a partire da Ubi Banca, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo. Bene anche la Banca Popoalre dell'Emilia Romagna, nel giorno dell'assemblea chiamata a deliberare una serie di operazioni finalizzate all'incorporazione della controllata Banco di Sardegna. Dalla lettura del libro soci dell'istituto è arrivata infatti l'ufficializzazione della salita del primo azionista Unipol al 19,97% del capitale.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)