Unicredit guida la risalita delle banche con l'avvio del piano di buyback

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Unicredit guida la risalita delle banche dopo l'avvio del piano di acquisto di azioni proprie. Le quotazioni salgono e riportano il titolo in area 18 euro in una giornata vivace per l'intero comparto bancario che, insieme alle società dell'energia, sta tenendo a galla i listini europei. In controtendenza invece Ubs (-2,7%) dopo che l'ufficio del procuratore generale svizzero ha avviato una inchiesta sugli eventi che hanno portato alla crisi di Credit Suisse e all'intervento di salvataggio da parte di Ubs.

Definite le modalità della prima tranche del buyback

Unicredit, dopo l'ok ottenuto da Bce e successivamente dai soci nell'assemblea della scorsa settimana, ha definito le modalità della prima tranche del programma di acquisto di azioni proprie che inizia oggi e che si chiuderà a giugno: la tranche prevede l'acquisto di massime 230 milioni di azioni per un esborso massimo di 2,34 miliardi di euro. La seconda tranche da un miliardo di euro massimo ulteriore verrà eseguita nella seconda parte dell'anno. Gli analisti di Mediobanca Securities sottolineano che Unicredit - insieme a Hsbc, Bnp Paribas, Santander e Deutsche Bank- è tra i titoli preferiti nel comparto bancario europeo. Imi, che ha un target di prezzo a 21,5 euro su Unicredit, indica che il programma di buyback sarà di supporto alle quotazioni e ritiene anche positivo che l'assemblea abbia votato a favore del nuovo piano di remunerazione per il management visto che aumenterà l'impegno per raggiungere i target al 2023.

Si muovono in rialzo anche le altre banche a Milano

A Milano in scia a Unicredit, salgono Banca Pop Er, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e Banca Mps. Secondo gli operatori, il via libera di Bce al buyback di Unicredit la scorsa settimana, arrivato in un momento di forte turbolenza per il settore, ha contribuito a rasserenare il mercato sullo stato di solidità del sistema bancario e, di conseguenza, sulla possibilità per gli istituti di mantenere le strategie di remunerazione degli azionisti.