UniCredit, l’ex ministro Padoan in pole position per la presidenza

Al vertice della banca salirebbe di fatto non solo un ex ministro, ma una figura dalla caratura elevata, con una forte credibilità sia a livello nazionale che internazionale, e che per esperienza e competenze avrebbe lo standing per poter influenzare, seppure in maniera elegante, le scelte gestionali della banca guidata fino ad oggi dal ceo Jean Pierre Mustier. Una scelta che avverrebbe proprio mentre la banca è alle prese con la decisione di creare una sub-holding basata in Germania, in cui riversare le attività estere, separandole così da quelle italiane.