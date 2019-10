UniCredit, Lamberto Andreotti è il nuovo vicepresidente Attualmente in UniCredit il figlio del più volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti, laurea in ingegneria e master al prestigioso Mit di Boston, ricopriva il ruolo di consigliere di amministrazione e presidente del comitato remunerazione

Lamberto Andreotti

1' di lettura

Lamberto Andreotti è il nuovo vice presidente di Unicredit. La scelta del cda segue la nomina a presidente di Cesare Bisoni, in precedenza ex presidente vicario. Andreotti, 69 anni, è stato presidente e in precedenza anche a.d. del colosso biofarmaceutico Bristol Myers Squibb e consigliere di amministrazione di Dow DuPont, vice presidente di Recordati e senior vice president di Pharmacia & Upjohn. Attualmente in UniCredit il figlio del più volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti, laurea in ingegneria e master al prestigioso Mit di Boston, ricopriva il ruolo di consigliere di amministrazione e presidente del comitato remunerazione.

Il board ha poi nominato Maria Pierdicchi presidente del comitato parti correlate e Francesca Tondi membro del comitato controlli interni & rischi. Bisoni, spiega una nota, resterà pro tempore nel comitato corporate governance, nomination and sustainability per «svolgere un ruolo attivo nel processo di selezione di due consiglieri non esecutivi» che dovranno prendere il posto dell'ex presidente Fabrizio Saccomanni, deceduto l’8 agosto, e di Martha Böckenfeld (che si è dimessa il 18 settembre scorso). Completato il processo, «sarà nominato un nuovo membro» del comitato nomine.

LEGGI ANCHE / UniCredit, Cesare Bisoni nominato presidente