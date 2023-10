UniCredit lancia la filiale digitale Buddy R-Evolution

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Unicredit lancia la piattaforma Buddy R-Evolution. Una sorta di filiale digitale, in cui i clienti, sottolinea una nota, «potranno scegliere se interagire via chat con un operatore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure optare per una interazione fisica, fissando un appuntamento con uno dei 750 agenti finanziari di UniCredit per una consulenza personalizzata, a casa o in altro luogo a propria scelta anche oltre il consueto orario di lavoro». Nella sostanza «Buddy R-Evolution sarà un canale, non una banca separata, per i clienti ci saranno le stesse funzionalità di Unicredit e, quando migreremo verso il cloud, migreremo tutto in modo combinato. Si tratta di una filiale remota, che si chiama appunto Buddy e dà l opportunità di essere flessibile», ha detto il ceo di UniCredit Andrea Orcel, presentando in conferenza stampa Buddy R-Evolution.

«Come banca ci impegniamo a mettere i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo - ha notato ancora Orcel -. Questo significa che vogliamo servirli nel modo migliore. Abbiamo ascoltato le loro richieste: volevano una combinazione di assistenza digitale e impegno umano con i nostri team sul territorio. Volevano scelta e flessibilità. Volevano un modo migliore di fare banca». «È questo che ha ispirato la creazione di Buddy R-Evolution, che risponde alle richieste dei clienti, offrendo loro un modo migliore di fare banca e permettendogli di gestire al meglio le loro finanze quotidiane», ha proseguito. Taricani, da parte sua, ha spiegato che ai servizi attuali di Buddybank la nuova Buddy R-Evolution «aggiunge quattro cose: l’estensione di «tutta la gamma di prodotti UniCredit a Buddy», una «vera a propria consulenza da remoto fatta da gestori, disponibili per i nostri clienti con un orario esteso da lunedì a venerdì e anche il sabato mattina», una «piattaforma aperta dove andremo gradualmente a inserire un ecosistema di servizi» e un «passaggio al modello di servizio Buddy che sarà sempre una scelta del cliente e avverrà nel modo più friendly possibile».