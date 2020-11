UniCredit al lavoro sul nuovo cda. L’intreccio con il dossier Mps Avviato il cantiere relativo al rinnovo del board con l’advisor Spencer Stuart: il ruolo del futuro presidente Pier Carlo Padoan e l’incognita del ceo Jean Pierre Mustier di Luca Davi

(7146)

Avviato il cantiere relativo al rinnovo del board con l’advisor Spencer Stuart: il ruolo del futuro presidente Pier Carlo Padoan e l’incognita del ceo Jean Pierre Mustier

3' di lettura

Mentre proseguono - seppur in salita per i contrasti politici sul tema Dta - i colloqui relativi alla potenziale aggregazione con Mps, in parallelo UniCredit avvia il cantiere relativo al rinnovo del board. Nel corso del Cda di novembre, che ha approvato anche i conti dei primi nove mesi, il board ha formalmente dato avvio al processo finalizzato alla costruzione della nuova lista di candidati per il nuovo Cda per il futuro triennio, visto che l’attuale - e con esso anche il ceo Jean Pierre Mustier...