UniCredit-Mps: trattative a un passo dalla rottura

Stop alle trattative tra Unicredit e Mps. Il governo italiano e UniCredit si stanno infatti preparando ad annullare i negoziati sull’acquisizione della banca senese dopo che gli sforzi per raggiungere un accordo sul piano di ricapitalizzazione sono falliti.

Tutti i nodi irrisolti

È quanto scrive l’agenzia Reuters sul suo sito. Secondo quanto riporta l’agenzia citando due diverse fonti, Roma ha deciso che non sarà in grado di soddisfare le richieste di Unicredit per un pacchetto di ricapitalizzazione del valore di oltre 7 miliardi di euro in quanto questo renderebbe l’ accordo “troppo punitivo” per i contribuenti. Ad incidere, inoltre, l’impossibilità di raggiungere un accordo basato sulle condizioni fissate a luglio.

I disaccordi sulla dimensione dei tagli ai posti di lavoro nella banca più antica del mondo, così come sul calcolo delle passività di Banca Monte dei Paschi, sono un altro ostacolo al momento insormontabile sempre secondo queste fonti.

Il no comment di Draghi

Mercoledì prossimo è la data entro cui UniCredit chiede di tracciare un accordo quadro e avere chiarezza sul futuro, che dovrà essere con o senza Mps. La banca vuole insomma fare presto. L’attenzione è ovviamente massima anche da parte del Governo, che nel contempo sta però lavorando alla nuova Legge di Bilancio. Interpellato ieri a Bruxelles sul tema Mps, e nello specifico rispondendo alla domanda se il deal arriverà entro fine mese, Draghi ha fatto capire di essere lontano dalla partita. «Non posso rispondere perché non lo so», ha detto il premier.

Verso una richiesta di proroga a Bruxelles

Il probabile fallimento dei negoziati rende più difficile per il governo Draghi rispettare gli impegni presi con la Commissione Ue di privatizzare la banca entro la metà del 2022.Questo significa che Roma dovrà negoziare un via libera da Bruxelles per iniettare più denaro pubblico in Mps per colmare un deficit di capitale di 2,5 miliardi di euro e per avere più tempo per la privatizzazione.