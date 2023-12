UniCredit, nuova staffetta generazionale: escono altri 510 bancari ed entrano 255 giovani

Per Sabrina Brezzo, segretaria nazionale della First Cisl, «è un’importante riconferma del tema del turn over che garantisce stabilità alle nuove assunzioni contrattate. L’investimento sulla nuova e stabile occupazione nel settore resta per noi un impegno fondamentale e necessario per garantire il servizio alle famiglie, alle imprese e alle comunità». Il segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli, osserva che «l’esito finale positivo di questo negoziato conferma che il Fondo di solidarietà, volontario e aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori, continua ad essere fondamentale per gestire le ristrutturazioni delle aziende, creando soluzioni per nuova e buona occupazione di giovani, in linea con quanto delineato nel rinnovo del contratto nazionale del credito».

Le 1.500 assunzioni in 2 anni

Dal gruppo spiegano che nell’ambito del piano strategico, UniCredit ha tra i sui principali obiettivi il rilancio, sprigionando il pieno potenziale della banca e mettendo al centro clienti e persone. «In coerenza con questo obiettivo sono state previste una serie di azioni volte ad accrescere ulteriormente il potenziale della rete commerciale italiana, favorire un ricambio generazionale senza impatti sociali e rafforzare la formazione e lo sviluppo delle persone. Riguardo la banca commerciale italiana, nel biennio 2022-2023 la maggior parte degli ingressi è stata destinata prevalentemente al rafforzamento della rete commerciale, attraverso l’assunzione di circa 1.300 neolaureati nelle filiali e nel canale remoto della banca e oltre 200 figure professionalizzate dedicate principalmente alla gestione della clientela in ambito investimenti e alla gestione di grandi patrimoni. Con le nuove assunzioni che saranno realizzate di qui al 2025 il contatore che riguarda i giovani sale così oltre 1.850.

Le nuove competenze

Le competenze selezionate si concentrano su elementi chiave come la propensione al cambiamento, la capacità di sviluppare opportunità commerciali, una mentalità attenta alle esigenze del cliente e una predisposizione all’utilizzo delle tecnologie digitali. Per garantire un ricambio generazionale positivo l’obiettivo è continuare ad attrarre professionalità innovative, che desiderino entrare a far parte di un ambiente di lavoro dinamico, diversificato, con una cultura solida basata su valori condivisi, opportunità di crescita professionale e sviluppo delle competenze tramite programmi formativi personalizzati e percorsi di carriera strutturati.





