UniCredit, Orcel cambia l’agenda: anticipati i conti, posticipato il piano

Unicredit accelera i tempi per approvare i conti del trimestre prima del previsto, ma nel contempo si prende qualche tempo in più per presentare il nuovo piano al mercato. Con una decisione piuttosto inattesa – ma comunque coerente con l’approccio risoluto adottato dal nuovo ceo Andrea Orcel – la banca di piazza di Gae Aulenti ha deciso ieri di anticipare le date delle riunioni dei Cda che approveranno i risultati del primo semestre, che saranno vidimati giovedì 29 luglio 2021 anziché mercoledì 4...