UniCredit, Padoan a consulto con i soci: sul tavolo c’è la conferma di tutto il cda Contatti tra il presidente designato e i principali azionisti per l’individuazione del nuovo ceo: con la nomina il cda si gioca la conferma in assemblea ad aprile di Luca Davi

(ANSA)

A una settimana dal terremoto al vertice, il board di UniCredit inizia a tracciare la rotta del dopo-Mustier. Un percorso che, va detto, non si prospetta banale, perché molti sono i pezzi del puzzle da mettere al loro posto mentre scarso è il tempo a disposizione.

Di certo da subito il cda di piazza Gae Aulenti si è messo al lavoro e «con urgenza» per trovare quanto prima il banchiere che dovrà riportare la banca in carreggiata, dopo lo strappo di Jean Pierre Mustier. I colloqui sarebbero già in corso...