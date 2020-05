Unicredit, perdita da 2,7 miliardi nel primo trimestre Risultati peggiori delle attese. Il piano attuale sarà aggiornato a fine anno o all’inizio del prossimo. Mustier: “Abbiamo gli strumenti per far fronte a Covid-19” di Paolo Paronetto

(Reuters)

2' di lettura

UniCredit ha chiuso il primo trimestre con una maxi perdita da 2,7 miliardi. Il risultato sconta poste straordinarie negative per 1,3 miliardi legate all'accordo sindacale per l'uscita di 5.200 dipendenti e per altri 1,7 miliardi lordi relative a Yapi, parzialmente bilanciate da +500 milioni ottenuti in seguito a cessioni immobiliari. Oltre che, come annunciato, i 900 milioni di rettifiche supplementari per far fronte all'impatto della pandemia Covid. Il risultato ricorrente, che include solamente le rettifiche Covid, vede una perdita netta di 58 milioni. Il dato del trimestre è comunque peggiore delle attese degli analisti, che stimavano una perdita di 1,5 miliardi.

Tornando ai numeri del trimestre, il margine di intermediazione è sceso dell'8,2% a 4,4 miliardi, con interessi netti a 2,5 miliardi (-3%) e commissioni nette a 1,6 miliardi (+5,2%). I costi operativi si sono attestati a 2,5 miliardi (-0,7%), per un rapporto cost/income salito al 56,9%. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet1 è cresciuto di 23 punti base rispetto a fine 2019 al 13,44%.

«Un aggiornamento del piano Team 23 che rifletta le attuali condizioni sarà presentato al Capital Markets Day che si terrà verso la fine dell'anno o l'inizio dell'anno prossimo». Lo annuncia UniCredit nel comunicato sui conti del primo trimestre.

Mustier: abbiamo gli strumenti per far fronte a Covid-19

«Abbiamo tutti gli strumenti per far fronte alle sfide senza precedenti presentate dalla pandemia Covid-19 grazie ai nostri importanti punti di forza e al nostro modello di business focalizzato». Lo ha dichiarato l'a.d. di UniCredit, Jean Pierre Mustier, presentando i conti del primo trimestre 2020. Mustier ha ricordato che, «a seguito dell'esteso lockdown», UniCredit ha «preso la decisione proattiva di anticipare il periodico aggiornamento dello scenario macroeconomico Ifrs9 per il secondo trimestre e annunciato 902 milioni addizionali di rettifiche su crediti». «Sulla base delle nostre assunzioni realistiche - ha ribadito - stimiamo che il nostro costo del rischio si attesterà nel range 100-120 punti base nell'esercizio 2020». Quanto all'andamento del trimestre, l'a.d. ha notato che l'impatto della pandemia si è registrato a partire da marzo, mentre «la performance commerciale nei primi due mesi è stata molto forte».

«Covid continuerà ad avere un profondo impatto su tutti noi. E' troppo presto per quantificare la ripresa dell'economia e dare una guidance per l'intero 2020». Lo ha dichiarato l'a.d. di UniCredit, Jean Pierre Mustier, in una confernce call con le agenzie di stampa a valle della presentazione dei conti del primo trimestre. «Quello che possiamo fare e che abbiamo fatto è stato aggiornare il costo del rischio, ma non daremo nessuna guidance per l'esercizio - ha aggiunto - perché dobbiamo vedere come reagirà l'economia». Mustier in ogni caso ha assicurato che il management team, «che ha raggiunto gli obiettivi del precedente piano Transform 2019 in un constesto molto difficile, lavorerà duramente per assicurare che raggiungeremo anche quelli del nuovo piano Team 23».