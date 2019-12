UniCredit, il piano al 2023 vede utili a 5 miliardi e buy-back da 2 miliardi, in Italia 5/6mila esuberi Il ceo Jean Pierre Mustier: «Preferiamo il buyback alle fusioni e solo piccole acquisizioni bolt-on», cioè che integrano le attività attuali, «saranno prese in considerazione». Fuori il 12% del personale in Italia, Germania e Austria di Luca Davi

3' di lettura

Utile a 5 miliardi al 2023, un buyback da 2 miliardi e risparmi per un miliardo da realizzare in Europa occidentale, in particolare con 8mila tagli e la chiusura di 500 filiali. Dopo mesi di attese e indiscrezioni, Unicredit presenta il nuovo piano industriale quadriennale 2020-2023. Focus sulla crescita organica e senza mire espansionistiche, assicura il ceo Jean Pierre Mustier: «Preferiamo il buyback alle fusioni e solo piccole acquisizioni bolt-on», cioè che integrano le attività della banca, «saranno prese in considerazione», dice il ceo di Unicredit Jean Pierre Mustier.

No M&A, solo acquisizioni mirate

Esclusa del tutto l’ipotesi di un’aggregazione in “grande stile” («No M&A, è tutto», taglia corto Mustier), per UniCredit «se ci saranno opportunità saranno piccole e probabilmente nel Centro Est Europa» e serviranno a «completare la nostra presenza territoriale e con acquisizioni di portafogli». Non c’è nulla comunque in pipeline, assicura il banchiere, e non sono previste operazioni in Europa occidentale.

Le prospettive finanziarie

Conclusa la lunga fase di ristrutturazione prevista dal vecchio piano strategico “Transform 2019”, la banca di piazza Gae Aulenti punta ora a navigare nel mare complicato dei tassi zero con un piano cauto che presuppone l’Euribor a 3 mesi a fine periodo a circa -50 pb tra il 2019 e il 2022, e in rialzo a -40 pb nel 2023.

In questo contesto, l’obiettivo è generare un RoTE pari o al di sopra dell’8% per tutto il piano, con un utile netto di 5 miliardi nel 2023 con una crescita Eps aggregata pari a circa il 12% nel periodo 2018-2023. L’intenzione è di distribuire capitale pari al 40% dell’utile netto sottostante nel periodo 2020-2022, percentuale che sale al 50% nel 2023, tra dividendi cash e riacquisti di azioni.

Nel complesso il nuovo piano punta a generare «consistente valore» per gli azionisti, pari a 16 miliardi di euro complessivi così suddivisi: 6 miliardi di dividendi cash, 2 miliardi con riacquisti di azioni e 8 miliardi di incremento del patrimonio netto tangibile.