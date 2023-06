UniCredit pronta al nuovo buyback da 1 miliardo. Orcel: 2023 meglio delle attese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Unicredit ha completato circa il 90% della prima tranche del buyback e «dopo averla finita nei prossimi giorni partiremo con l'altro miliardo che ci resta». Lo ha annunciato l’amministratore delegato, Andrea Orcel, intervenendo alla nona Italian Ceo Conference organizzata da Mediobanca.

D’altronde, ha detto il manager parlando davanti agli investitori radunati da Piazzetta Cuccia, «al momento i segni per il resto dell'anno sono molto più positivi di quanto fossero» qualche mese fa». In particolare, Orcel ha sottolineato di aspettarsi di battere la guidance 2023 sul costo del rischio.

Nel dettaglio, UniCredit avvierà la seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie 2022 per un importo di circa 1 miliardo di euro, portando così il totale dei riacquisti di azioni proprie 2022 a 3,34 miliardi di euro. Gli acquisti saranno avviati indicativamente a partire dalla settimana che inizierà il 26 giugno previa conclusione degli acquisti a valere sulla prima tranche del programma di buy-back 2022. Nell’ambito della prima tranche, al 16 giugno 2023 UniCredit - si legge in una nota diffusa ieri - ha acquistato 111,9 milioni di azioni, pari al 5,77% del capitale sociale, per un corrispettivo totale di 2,07 miliardi di euro. L’avvio della seconda tranche - riporta ancora il comunicato della banca - riflette la capacità di generazione organica di capitale e l’ottimo Cet1 ratio della società, insieme a una solida posizione di liquidità. Conferma inoltre che Unicredit è in grado di affrontare possibili scenari di stress da una posizione di resilienza e forza. Insieme al dividendo, questo porta a una distribuzione totale per il 2022 di 5,25 miliardi di euro, o a un rendimento totale del 15%, sottolineando l’impegno di Unicredit a ottenere rendimenti attraenti e sostenibili per gli azionisti, mantenendo al contempo una forte posizione di capitale.

Più in generale, Orcel si è detto ottimista sulla fase che sta attraversando il Paese. «Credo che siamo in un momento positivo per l’Italia. Siamo cresciuti lo scorso anno e continuiamo a crescere quest’anno significativamente di più» ad esempio di Germania e Francia» e «siamo i destinatari di una grande fetta del Next Generation Eu e del Pnrr che miglioreranno notevolmente le infrastrutture e l’economia del Paese», ha detto il ceo di Piazza Gae Aulenti ancora alla ceo conference di Mediobanca. «È un buon momento per guardare all’Italia e investire, focalizzandosi sui suoi punti di forza», ha aggiunto.