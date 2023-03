UniCredit, il proxy advisor Iss boccia il maxi bonus a Orcel

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’aumento del 30% dello stipendio dell’a.d. e il nuovo meccanismo di sconto sul prezzo di conversione dei premi in azioni potrebbero risultare in un aumento eccessivo della remunerazione». Con questa motivazione il proxy advisor Institutional Shareholder Services (Iss) consiglia agli investitori istituzionali di votare contro l’aumento dello stipendio dell’a.d. di Unicredit, Andrea Orcel, proposto dal cda, in occasione dell’assemblea del 31 marzo: per il manager ex Ubs si profilerebbe così un emolumento...