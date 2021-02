UniCredit, rosso da 2,8 miliardi nel 2020. Proposto dividendo da 1,1 miliardi Domani il ceo Jean Pierre Mustier lascerà la banca, che sarà guidata dal dg ad interim Ranieri de Marchi fino all'arrivo del nuovo amministratore delegato Andrea Orcel. Che per Mustier «ha tutti i numeri per guidare» l’istituto

Unicredit ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita netta di 2,8 miliardi dopo rettifiche su crediti da 5 miliardi «per far fronte adeguatamente all'impatto economico attuale e futuro del Covid-19» e a fronte dei 2,3 miliardi stimati dal consensus tra gli analisti raccolto dalla banca. È quanto emerge da un comunicato dell'istituto, diffuso a sorpresa questa sera dopo la riunione del Cda e non, come da tradizione e come annunciato in precedenza, domani prima dell'apertura del mercato. Domani il ceo Jean Pierre Mustier lascerà la banca, che sarà guidata dal dg ad interim Ranieri de Marchi fino all'arrivo del nuovo amministratore delegato Andrea Orcel.

Il benvenuto di Mustier a Orcel

Mustier ha dato il benvenuto al successore, che entrerà nella banca dopo l'assemblea degli azionisti di metà aprile. «Andrea - ha affermato il ceo uscente di UniCredit - porta al gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale. Ha tutti i numeri per guidare UniCredit nella prossima tappa del suo percorso».

Quarto trimestre in picchiata

Orcel avrà il suo bel da fare. Nel solo quarto trimestre UniCredit ha perso 1,2 miliardi contro i 690 milioni previsti dal mercato. E guardando all'intero 2020, il margine di intermediazione è sceso del 9% a 17,1 miliardi, con interessi netti a 9,4 miliardi (-6,3%) e commissioni nette a 5,9 miliardi (-5,2%). In discesa dell'1,2% a 9,8 miliardi i costi operativi per un rapporto cost/income aumentato al 57,2%. Quanto alla solidità patrimoniale, il Cet1 pro forma fully loaded è pari al 15,08%, con un buffer di 605 punti base al di sopra dei requisiti regolamentari.

Agli azionisti un dividendo da 1,1 miliardi

Tuttavia, combinando distribuzioni ordinaria e straordinaria, agli azionisti di UniCredit sarà corrisposto nel 2021 un importo totale di dividendo pari a 1,1 miliardi, costituito da riacquisti di azioni proprie per 0,8 miliardi e dividendi in contanti per 0,3 miliardi. Per il 2021 è prevista la distribuzione straordinaria di capitale pari a 652 milioni, interamente sotto forma di riacquisti di azioni proprie. La proposta sarà sottoposta all'assemblea degli azionisti nell'aprile 2021 con attuazione dopo il 1 ottobre 2021.