UniCredit: sarà Andrea Orcel il nuovo ceo. Il titolo vola in Borsa

Unicredit vola a Piazza Affari, con il titolo che viene congelato e segna un rialzo teorico del 5,8%. Domani il Cda

Si scioglie il nodo sul nuovo ceo di UniCredit e si va verso la nomina di Andrea Orcel al posto lasciato da Jean Pierre Mustier. Lo si apprende da fonti finanziarie. UniCredit vola a Piazza Affari, con il titolo che viene congelato e segna un rialzo teorico del 5,8%. Tornato agli scambi è balzato del 4,91% a 7,78 euro.

A spingere gli acquisti sono state proprio le indiscrezioni, rilanciate da Bloomberg, su un'accelerazione nella scelta del banchiere d'affari Andrea Orcel come nuovo ceo.

A quanto si apprende negli ambienti finanziari sarebbe in programma domani il Cda di Unicredit per indicare Andrea Orcel alla carica di ceo.

Secondo quanto riferiscono fonti finanziarie, Orcel è stato individuato come nuovo capoazienda superando l'altro “finalista” Fabio Gallia, direttore generale di Fincantieri ed ex a.d. di Bnl e Cdp. Una riunione straordinaria del cda per la designazione potrà essere convocato già in settimana. Romano, 57 anni, Orcel è noto soprattutto come “deal maker” per aver condotto in porto molte operazioni di M&A nel settore bancario, tra cui quella tra Unicredito e Credito Italiano che diede vita proprio a UniCredit. Dopo 20 anni in Merrill Lynch, Orcel è stato a capo dell'investment banking di Ubs fino al 2018.

Era poi stato scelto da Santander ma la sua nomina ai vertici della banca spagnola non è mai andata in porto per un contenzioso contrattuale.