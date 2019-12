UniCredit si alleggerisce di 8mila bancari. Fabi: «Non lo prendiamo nemmeno in considerazione Saranno chiuse 500 filiali, il lavoro sarà in team cross funzionali. Parte dall’Italia il progetto della banca paperless per velocizzare le transazioni e portare la customer experience sul digitale di Cristina Casadei

2' di lettura

Il piano Team2023 di UniCredit ha tra i suoi punti qualificanti una forte riduzioni dei costi, in continuità con quanto già fatto dal Transform2019. Tra questi c’è anche quello del personale dove UniCredit prevede una riduzione di circa 8mila addetti full time equivalent nell’arco del piano, accompagnata alla chiusura di 500 filiali tra il 2019 e il 2023.

«Stiamo iniziando ora le trattative con i sindacati. Sono 8mila tagli, non diamo dettagli su dove verranno fatti, ma posso dire che nel piano precedente abbiamo agito in modo socialmente responsabile e continueremo a farlo», spiega l’a.d. di UniCredit, Jean Pierre Mustier. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni , osserva però che «nel nuovo piano non è prevista alcuna assunzione e Unicredit è una banca nella quale le lavoratrici e i lavoratori hanno già fatto molti sacrifici: gli 8.000 esuberi inseriti nel nuovo piano industriale si andrebbero ad aggiungere ai 26.650 posti di lavoro tagliati a partire dal 2007. Stesso discorso per gli sportelli: ne sono stati chiusi 1.381 e Mustier ne vorrebbe chiudere altri 500, recidendo ancora di più il rapporto con la clientela e il legame col territorio». Secondo Sileoni «non c’è da sorprendersi per gli 8.000 esuberi, adesso proveranno addirittura a dire che sono 2.000 in meno rispetto a quei 10.000 che la stessa banca ha fatto filtrare a fine luglio. Ma il giochetto è banale e si smascherano da soli. Il piano industriale così com’è non può nemmeno essere preso in considerazione».

Il lavoro in team crossfunzionali

Si lavorerà in team crossfunzionali, composti da tutte le funzioni del gruppo: business, IT e supporto lavoreranno insieme nelle cosiddette stanze ‘end-to-end' per consegnare nuovi prodotti e servizi ai clienti in modo più rapido e snello. Il controllo dei costi combinato con il miglioramento della customer experience è una priorità per Team 23 e, a partire dal lavoro iniziato con Transform 2019, la banca ottimizzerà i processi operativi attraverso sei customer journeys: conti correnti, prodotti d’investimento, mutui residenziali, consumer finance, carte e banking per le PMI.

Il bancario accompagna la customer experience digitale

Il piano prevede la riprogettazione dell’offerta di prodotti e servizi per i privati attraverso miglioramenti dei modelli di servizio e distribuzione, incluso il proseguimento della migrazione delle transazioni verso canali diretti. L’impiego dei canali digitali è previsto in aumento durante il piano dal 45 per cento dei clienti nel 2018 al 60 per cento nel 2023. L’esperienza del cliente in filiale migliorerà e convergerà progressivamente verso quella digitale.

La banca paperless

Tra i punti qualificanti del piano uno è sicuramente la dematerializzazione dei processi, che porterà alla banca retail paperless, produrrà risparmi di costo per il Gruppo pari a oltre €150 milioni all’anno entro il 2023. L’eliminazione della carta consentirà alla banca di implementare lo straight-through processing (STP), che velocizzerà le transazioni, consentirà lo scambio di documenti digitali tra la banca e i clienti e offrirà una gamma più ampia di contratti digitali, facilitando il maggiore utilizzo della firma digitale. L’avvio della banca retail paperless comincerà proprio dall’Italia a metà 2020 e proseguirà in Germania e Austria nel 2021 per i prodotti core e nella regione CEE entro il 2023.