UniCredit, dai soci ok al maxi stipendio del ceo Andrea Orcel

A partecipare, tra i principali soci presenti alla assemblea degli azionisti con quote superiori al 3%, sono stati Blackrock, Parvus Asset Management e Allianz.

«Attenti al piano e ottimisti sul 2023»

In apertura dei lavori Padoan aveva sottolineato che la banca è «concentrata sull’esecuzione del nostro piano strategico e non perderemo il focus. Non ci faremo distrarre dal contesto esogeno e dalle speculazioni del mercato», ha detto il presidente. «Grazie al lavoro e agli sforzi di tutti noi, possiamo guardare al 2023 con ottimismo e spingere le nostre ambizioni ancora più in là».

Padoan aveva ricordato anche come nell’ultimo anno, grazie al piano strategico, la banca ha raggiunto risultati «mai visti prima». «Proprio questa settimana la Bce - ha aggiunto il presidente di Unicredit - ha approvato il riacquisto delle nostre azioni. Questo è un ulteriore segnale della buona governance di questa banca, specialmente in un momento critico e turbolento per il settore finanziario». Per l’ex ministro del Mef «in un anno difficile», come il 2022, «per le istituzioni finanziarie di tutto il mondo, abbiamo mantenuto una posizione solida e stabile», ha aggiunto Padoan ricordando che il gruppo ha «battuto tutte le aspettative, ottenuto i migliori risultati del decennio e sette trimestri di crescita consecutivi».

Per il presidente di UniCredit, inoltre, «in Europa abbiamo il capitale umano e il patrimonio storico-culturale per costruire una entità economica di primissimo livello nel mondo, e per competere con gli Stati Uniti e l’Asia - ha aggiunto -. Ma molte cose devono ancora cambiare. Senza una vera unità, sotto forma di un’unione bancaria e di un’unione dei mercati finanziari, non saremo in grado di liberare il potenziale del nostro continente e di giocare il ruolo che potremmo e dovremmo avere sulla scena mondiale. E dobbiamo iniziare a farlo adesso».

