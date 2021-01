UniCredit, stretta sul nuovo ceo. Il mercato guarda a Orcel e Gallia Il board al lavoro sulla short list. In lizza anche i profili di De Giorgi, Vivaldi e Valeri, le ipotesi Thiam e Blessing

Il board al lavoro sulla short list. In lizza anche i profili di De Giorgi, Vivaldi e Valeri, le ipotesi Thiam e Blessing

Il cantiere per la ricerca del nuovo amministratore delegato di UniCredit prosegue. Ieri il board della banca di piazza Gae Aulenti si è riunito per fare il punto sul processo di selezione del manager che dovrà sostituire l'uscente Jean Pierre Mustier. Un incontro che è stato l’occasione per un aggiornamento, da parte del presidente Cesare Bisoni e del presidente in pectore Pier Carlo Padoan, sui colloqui che i vertici della banca stanno tenendo con i candidati, oltre che sui lavori per la definizione...