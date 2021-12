UniCredit, sul tavolo l’ipotesi di 3mila tagli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Unicredit starebbe pianificando, nell’ambito del piano strategico che verrà presentato il 9 dicembre, circa 3.000 nuovi tagli per un processo di semplificazione che riguarderà principalmente le direzioni centrali. A scriverlo è Bloomberg. I numeri finali sono ancora in fase di revisione, sottolineano fonti all’agenzia americana. I tagli arriveranno in Italia e all’estero.

Le uscite - secondo quanto si apprende - saranno su base volontaria tramite prepensionamenti e potrebbero essere pianificate anche nuove assunzioni.

Il nuovo giro di tagli, secondo l’agenzia di stampa americana, si aggiunge ai 3.900 esuberi derivanti dal precedente piano strategico e che erano già stati concordati con i sindacati. Unicredit, che è presente in 13 Paesi europei, conta oggi circa 87.000 dipendenti.

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo piano industriale, in programma il prossimo 9 dicembre, iniziano così a filtrare alcuni dettagli rispetto agli interventi sul fronte occupazionale decisi dal ceo Andrea Orcel.

Sempre oggi la banca ha annunciato l’avvio di un riassetto nel mondo delle joint ventures assicurative: Cnp Assurances ha infatti acquisito la attività di assicurazione vita italiane di Aviva, in linea con un l’accordo avviato il 4 marzo 2021. In virtù di questo accordo, in particolare, Cnp acquisisce il 51% della società di assicurazione vita Aviva (oggi partecipata al 49% da Unicredit) che cambierà denominazione sociale per diventare Cnp Vita Assicura.