UniCredit, trimestre oltre le attese: rivisti al rialzo i target per il 2022

Il ricambio dei manager

«Sono entrato in UniCredit 14 mesi fa e ho dovuto prendere decisioni sul team di management in meno di 30 giorni. Molte delle decisioni sono state molto buone, hanno funzionato molto bene e continuano a funzionare molto bene». Così Orcel replica a chi gli chiedere dei recenti cambiamenti nella prima linea di management in particolare in Italia, dove è stato sostituito dopo circa un anno l’ex responsabile Niccolò Ubertalli. «Credo sia il dovere di ogni leader nei confronti degli azionisti intervenire ogni volta che serve per migliorare la situazione della società e i risultati», ha aggiunto. «In Italia la qualità del nostro business domestico era ed è cruciale per il successo dell’intero gruppo ed è chiaro di cosa c'è bisogno». Orcel ha sottolineato il valore della meritocrazia e del lavoro di squadra e ribadito che UniCredit è pronta a «migliorare ulteriormente la nostra presenza in Italia».

La cessione di Cnp Vita Assicura

UniCredit in manovra sulle joint venture assicurative. La banca ha sottoscritto un contratto di compravendita di azioni avente ad oggetto la cessione della propria partecipazione complessiva a CNP Assurances, pari al 49% del capitale sociale, detenuta in CNP Vita Assicura (già Aviva), per un prezzo pari a 500 milioni di euro. UniCredit ha inoltre sottoscritto un secondo contratto di compravendita con CNP Assurances per incrementare la propria partecipazione in CNP UniCredit Vita, dal 38,8% al 45,3% del capitale sociale, per un prezzo pari a 70 milioni di euro. CNP Assurances manterrà in CNP UniCredit Vita S.p.A. una partecipazione di maggioranza pari al 51% e ha assunto previsioni dirette a mantenere la società partecipata operativamente autonoma.

L’assemblea sul buyback

Il cda di Unicredit ha inoltre convocato l’assemblea degli azionisti per il prossimo 14 settembre a Milano. I soci del gruppo bancario, a seguito della presentazione della richiesta alla Bce di autorizzazione della seconda tranche del programma di buyback 2021 per un importo di 1 miliardo di euro, sono chiamati nella parte ordinaria ad autorizzare l’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Nella parte straordinaria gli azionisti sono invece chiamati ad approvare l’annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale.